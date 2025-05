Zaklatás, gyilkosság és durva viták: hatalmas botrányok miatt népszerűvé vált filmek és sorozatok

Annak ellenére, hogy Spaceyt felmentették, sokan mégsem hisznek az ártatlanságában, ezért a vádak örökre megpecsételték a sorsát. Az Oscar-díjas színész 2003-ban, épp a születésnapján tudta meg, hogy három napos ítélethozatali tanácskozást követően a londoni esküdtszék is felmentette a vádpontok alól. Korábban már a New York-i bíróság felmentette, ezért is bizakodott abban, hogy újra bebizonyosodik ártatlansága.

Empire (2015-2020)

Az ötévados sorozat hatalmas sikernek örvendett, mielőtt egyik főszereplője végleg pontot tett a sorozat végére, amikor hatalmas hazugságára derült fény. A Jamal Lyont alakító Jussie Smollet hatalmas port kavart azzal, amikor azt állította, hogy gyűlölet-bűncselekmény áldozata lett, majd kiderült, hogy hazudott. A történet beárnyékolta az Empire sikerét, úgy döntöttek, hogy Smollette kiírják a történetből, ez mélypontra juttatta a sorozatot, majd hamarosan véget is ért – írja a watchmojo.com.

Rust (2021)

Talán az egyik legnagyobb port kavart botrány a Rust, azaz Rozsda című film körül volt, melynek forgatását évekre leállították, miután egy kellékfegyverből halálos lövést adott le Alec Baldwin, ezzel az operatőrük, Halyna Hutchins halálát okozva. A balesetben megsérült Joel Souza rendező is, ezért nagyon alapos vizsgálatot rendeltek el az ügyben. Több pert is indítottak a baleset miatt, Baldwin és Hannah Gutierrez-Reed fegyvermester ellen emberölés gyanúja miatt emeltek vádat. A színészt végül felmentették, azonban a kellékmestert 18 hónap börtönbüntetésre ítélték. Végül 2023 áprilisában végül újraindult a forgatás, és nem sokkal később be is fejeződött. A Rust világpremierjét 2024. november 20-án tartották a Camerimage-en, a lengyelországi Torunban.

Velünk véget ér (2024)

A romantikus dráma nagy lendülettel indult, és nagy érdeklődést váltott ki a nézők körében, majd a premier után nem sokkal a női főszereplő, Blake Lively súlyos vádakkal illette kollégáját, Justin Baldonit, akivel elvileg már a forgatások végére is megromlott a viszonyuk. A színésznő ugyanis azt állítja, hogy Baldoni szexuálisan zaklatta őt a film forgatásán, ezt követően pedig a hírnevét próbálta befeketíteni. A férfi tagadja a vádakat, szerinte Lively és a férje azok, akik megpróbálják őt ellehetetleníteni, ezért 400 millió dollárt, azaz 160 milliárd forintot követel tőlük. A botrány azóta sem csillapodott, jövő márciusban bíróság elé állnak a színészek, hogy igazságot tegyenek az ügyben.