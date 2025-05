A Cannes-i Filmfesztivál, a világ egyik legismertebb és legfontosabb filmes eseménye. A friss hírek szerint idén azonban szigorúbb öltözködési szabályokat vezetnek be a vörös szőnyeges megjelenések tekintetében. A szervezők döntése értelmében 2025-től nemcsak a meztelenruhák, hanem a túlzó, extravagáns öltözetek is tiltólistára kerülnek. Az új szabályozás célja, hogy megőrizzék a rendezvény eleganciáját, tiszteletteljes légkört biztosítva a filmes világ legnagyobb neveinek, miközben a közönség elvárásainak is próbálnak megfelelni.

Fotó: Los Angeles Times via Getty Images/Allen J. Schaben

Cannes-i Filmfesztivál: Milyennek kell lennie a dress code-nak?

A szabályozás értelmében a nőknek elegáns, hosszú estélyi ruhát, koktélruhát vagy nadrágkosztümöt kell viselniük, míg a férfiak számára sötét öltöny és csokornyakkendő az elvárt viselet. A lábbelik terén is szigorúbb előírások léptek életbe: sportcipők és túlzottan laza, mindennapi lábbelik helyett csak elegáns cipők és szandálok kerülhetnek a vörös szőnyegre.

Bár a szabályozás számos résztvevő számára megnyugtató lehet, a divattervezők és stylistok másként vélekednek. A Cannes-i Filmfesztivál a divatipar számára mindig is a kreativitás és a merészség terepe volt, ahol a legújabb trendek és egyedülálló stílusok kerülnek bemutatásra. Az új szabályozás azonban arra kényszeríti a divattervezőket, hogy az eddig megszokott extravagáns darabok helyett klasszikus, elegáns ruhákat készítsenek. Ez különösen nehézségeket okozhat a kisebb tervezők számára, akik gyorsan kell alkalmazkodjanak az új előírásokhoz, hogy időben elkészíthessék a megfelelő stílusú öltözeteket – számolt be róla a Euro News.