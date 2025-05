Megszületett a P. Diddyt börtönbe juttató énekesnő harmadik gyereke

Sean Combs, azaz ismertebb nevén Puff Daddy vagy P. Diddy, rapper és zenei producer tavaly ősszel keveredett hatalmas botrányba, és úgy tűnik, nagyon sok ismert embert ránthat magával, ha bebizonyosodik a bűnössége. A rapmogult szexuális célú emberkereskedelemmel kikényszerített prostitúcióval és csalás vádjával tartóztatták le, özönlenek ellene a feljelentések és egyéb súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos vádak. Május 5-én kezdődő tárgyalásáig a brooklyni Metropolitan Detention Center börtönben volt őrizetben, még az óvadékot is megtagadták tőle. Az ügy kirobbanása elsősorban Cassie-nek, azaz Cassandra Venturának köszönhető, aki leleplezte a rapmogul sötét oldalát, és természetesen a bíróságon is tanúskodott ellene.

P. Diddy vesztét volt barátnője, Cassie Ventura okozta. Az énekesnőt durván bántalmazta a rapper, erről egy szálloda folyosóján készült sokkoló felvétel

Fotó: AFP

Cassie férje érzelmes nyilatkozatban állt felesége mellé

A most 38 éves Cassandra Ventura 19 éves volt, amikor P. Diddy barátnője volt. Az énenesnő azóta már családot alapított, kedden született meg harmadik gyereke férjétől, Alex Fine-tól. A házaspárnak korábban már két kislánya született, most egy kisfiút üdvözölhetnek a családjukban. Cassie már a bíróságon is hatalmas terhes hassal tanúskodott P. Diddy ellen, ahol újabb megrázó részleteket teregetett ki a rapperről és kapcsolatukról, és arról, hogy exe hogyan szervezte meg a "freak off"-nak nevezett orgiákat, melyről a linkre kattintva olvashat további részleteket.

Cassie kisfia kevesebb mint két héttel azután született, hogy tanúskodott a bíróságon a rapper ellen, akit szövetségi zsarolás és szexkereskedelem vádjával állítottak bíróság elé. A négynapos tanúvallomás során Cassie P. Diddy-t tíz éven, tehát egész kapcsolatukon át tartó fizikai és érzelmi bántalmazással vádolta meg – írja az Entertainment Tonight.

Az énekesnő érzelmes vallomása után férje, Alex Fine sem maradhatott csendben és megható nyilatkozatot tett közzé, amellyel feleségét szerette volna támogatni, és P. Diddynek is üzent a szövegben.

Nem törted meg sem a lelkét, sem a mosolyát, amely minden szobát megvilágít. Nem törted meg annak az anyának a lelkét, aki a legnagyobb öleléseket adja és a legbugyutább játékokat játssza kislányainkkal. Nem törted meg azt a nőt, aki jobb emberré tett engem.

– fogalmazott Cassie férje a nyilatkozatban, melyet azzal a megható gondolattal zárt, hogy "fiunkat egy olyan világ fogadja, amely most már biztonságosabb hely lett az édesanyja által”.