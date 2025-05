Csonka András magyarázkodik a néző nélküli koncertje miatt

Csonka András a májusi majálison többek között Komáromba kapott meghívást, ahol egy gigantikus színpadon adhatta elő a műsorát. A körülmények jók voltak, a nézőtéren elfért volna több ezer ember is, de a színész koncertjére csak egy maréknyi közönség verbuválódott össze. Jó magyar szokás szerint a TikTok-oldalakra feltöltött videók alatt el is indultak a gyalázkodó kommentek, melyek közül az csak a legfinomabb volt, hogy Pici kiöregedett már ebből a szakmából. Hogy kinek a hibájából hiúsult meg egy jó buli, hogy ki a felelőse annak, hogy egy előadóművész ilyen megalázó helyzetben is színpadra lép, és mit gondol a kritikákról az énekes, arról személyesen Csonka András beszélt egy TikTokra feltöltött reakcióvideóban.

Csonka András kínos helyzetbe került legutóbbi koncertjén

Fotó: TV2

Csonka András koncert kicsit másképp

Az üres nézőteret bemutató videó vírusként terjed, ezért is gondolta Pici, hogy elmondja a véleményét a nézőkről és a szervezésről is:

Nevezzük őket hősöknek, akik vállalták, hogy így is ottmaradnak velem. A szektorok környéke egy puszta tér, mindenféle árnyékolás nélkül. Egyetlen dalt sem hagytam ki, így csináltuk végig. (…)

Az egy kérdés azok felé, akik a kommentekben ítélkeznek: mit kellett volna csinálnom? Csapkodnom kellett volna? A mikrofont a földhöz vágni, hisztizni, kikérni magamnak, hogy hol vannak a nézők? Hogy én hazamegyek? Mi lett volna a számotokra elfogadható reakció?” – magyarázta a színész, majd így folytatta:

„Szíve joga bárkinek kommentelni, de azért szeretném egy kicsit árnyalni ezt az egész képet. Itt esténként vannak a nagy koncertek, New Level Empire és Republic koncert volt, nyilván sok ezer ember látogatott ki. Én a délutáni sávban léptem fel. A szervezés elsőrangú volt, a szerkesztésen viszont egy picit hangolni kell. Én a retro zenei világot képviselem, a néző ilyenkor akkor megy ki a várostól messze, ha tematikájában több hasonló előadóval találkozhat” – mondta.

@csonka.andras Néhány gondolat egy video kapcsán, amit tegnap készített valaki a komáromi fellépésemen. ♬ eredeti hang - Csonka András

A színész összességében megköszönte azoknak, akik elmentek meghallgatni őt, és azt is hozzátette, hogy egy ilyen esemény még nem tántorítja el attól, hogy a továbbiakban is vállaljon fellépéseket, hiszen számos olyan helyszín van az országban, ahol tömött nézőtér előtt énekelheti a slágereit.