Csősz Bogi: A barátaim és a családom 99 százaléka megharagudott rám

Csősz Bogi leginkább a Feleségek luxuskivitelben című reality-műsorból vált ismertté. Életét sokan a gazdagsággal azonosítják, ám a színfalak mögött ő is megélt nehéz döntéseket és érzelmi kihívásokat, köztük egy fájdalmas válást is. Fiatalon kezdte modellkarrierjét, és rövid időn belül nemcsak Magyarországon, hanem Törökországban is ismertté vált. Épp Isztambulban élt, amikor megismerkedett Burak Törünnel, egy befolyásos török üzletemberrel. Kapcsolatuk gyorsan komolyra fordult, és házasságot kötöttek, amivel a színésznő élete teljesen megváltozott. Törökországban új otthonra, új társadalmi környezetre és üzleti lehetőségekre is talált.

Csősz Bogi

Fotó: Instagram

2022-ben Csősz Bogi a nyilvánosság előtt is bejelentette: elválnak. A válást kulturáltan, egymást tiszteletben tartva intézték. A válás után visszaköltözött Magyarországra és új életet kezdett.

„Ki akartam törni, azt éreztem, hogy keretek közé vagyok szorítva. Az akkori családom férfitagjai folyamatosan növekedtek. És én is hasonló dolgokra vágytam. De ezt velük közösen soha nem tudtam volna megvalósítani, mert szúrta a szemüket, hiszen körülöttem a nők a kulturális különbségek miatt egyáltalán nem foglalkoztak üzleti ügyekkel. Általában a legtöbben csak pletykálkodni akartak, jő étterembe, meg fodrászhoz járni. Nekem ez nem volt elég. Közben meg a családban úgy gondolták, nem kéne ennyit szerepelnem, ennyire előtérben lennem”–osztotta meg.

Ha ez nem lenne elég, volt férjével teljesen másként képzelték el a gyereknevelés kérdését is.

Úgy éreztem, nem akarok abba a kultúrába szülni, annyira meghatározta volna az anyaságomat, a nőiességemet, hogy azt nem akartam felvállalni.

Azt éreztem, ha gyerekem lesz inkább olyan ,legyen, mint amilyen én vagyok. Talpraesett és szabad, aki tud magáról gondoskodni. Bármit tehessen, amihez kedve van. Ott ez nem biztos, hogy adott lett volna. A volt férjemet erről nem tudtam meggyőzni, mert én azt szerettem volna, ha gyerekeinket kulturálisan vegyesen neveljük fel. Félig ott, félig Magyarországon. De ő egyszerűen nem volt nyitott erre. Ezek után úgy gondoltam, ha nincs közös nevezőnk, akkor nincs értelme folytatni ezt. Meg tudtuk beszélni ezt, és jóban maradtunk”– hangsúlyozta.