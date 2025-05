Megszólalt rejtélyes új párjáról Curtis volt felesége

Míg a rapper már az esküvőt tervezi új menyasszonyával, Barnai Judittal addig Curtis exe, Meszimerisz Krisztina nehezebben lépett túl a válásukon. Most úgy tűnik, végre rá is rátalált a boldogság egy rejtélyes férfi személyében, akit nemrég megmutatott a közösségi oldalán is, további részleteket azonban ez idáig nem árult el róla. Most a Bors érdeklődésére megosztott egy-két részletet a rejtélyes férfiról és a kapcsolatukról.

Curtis exe újra szerelmes. A rapper és gyerek anyja egyébként jó kapcsolatot ápolnak egymással

Fotó: Curtis Instagram

Curtis gyerekének édesanyja korábban is volt már kapcsolatban a válást követően, sőt, azt sem zárta ki, hogy kistestvére születik a kis Doninak, a kapcsolat azonban szép csendben véget ért. Most még ennyire nem szaladt előre az édesanya, aki egy titokzatos új prokejtről is beszélt, amiről elárulta, hogy új párjával együtt dolgoznak rajta, így alakult ki köztük a szerelem. Meszimerisz Krisztina állítása szerint mindig is ezt az érzést kereste egy kapcsolatban, még sosem volt ilyen boldog, mint új párja oldalán, akinek szintén van egy gyereke már előző kapcsolatából, de egyikük számára sem jelent ez gondot.

Régóta ismerjük egymást. A kapcsolatunk pár hónapja tart, de annál szorosabb. Együtt élünk, mint egy nagy, boldog család.

A gyerekeink remekül kijönnek egymással. Nagyon jó a kapcsolatuk a Doncsival az első pillanattól kezdve" – mondta Curtis exe a Borsnak, és arról is beszélt, hogyan jönnek ki egymással a gyerekek, valamint arról, hogy milyen kritikákat kap új kapcsolata miatt. További részletekért kattintson a linkre!