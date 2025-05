Újra szerelmes Curtis exfelesége, megmutatta szerelmét – kép

Curtis egy ideje boldog kapcsolatban él Barnai Judit oldalán, akit nemrég el is jegyzett és hamarosan össze is házasodnak. Curtis exe, Meszimerisz Krisztina azonban nehezebben lépett túl a válásukon, de úgy tűnik, végre rá is rátalált a boldogság egy rejtélyes férfi személyében, akit most megmutatott a közösségi oldalán is.

Meszimerisz Krisztina, Curtis exe

Fotó: Meszimerisz Krisztina Instagram

Curtis exe végre boldog egy új férfi oldalán

Meszimerisz Krisztina legutóbb 2023-ban mesélt a Tények Pluszban a szerelmi életéről és párkapcsolatáról. Curtis exe akkor elárulta, milyen tervei vannak a jövőre nézve és a gyerekvállalás is szóba került, ugyanis szeretne Doninak egy kistestvért. Azt nem tudni, hogy az akkori kapcsolatával mi történt, mert azóta sem nagyon beszélt róla, de egy biztos, hogy most újra boldog, és ezt le sem tagadhatná.

Azt, hogy oltár elé álljak, feleslegesnek tartom. Mert én azt gondolom, hogy nem egy papír határozza meg azt, hogy mennyire leszünk boldogok.

Itt az élő példa, nem sokra mentem vele. Természetesen ha úgy adódna, akkor nagyon szívesen, viszont nem kötöm ehhez a kapcsolatot" – mondta korábban Krisztike, aki egyelőre többet nem árult el új párjáról és arról sem, azóta meggondolta-e magát az újabb esküvőt illetően.