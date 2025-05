Világsztár tűnt fel a budapesti Operaházban – fotó

A Good bye, Lenin!, a Becstelen brigantyk és az Amerika Kapitány: Polgárháború sztárja, Daniel Brühl épp Magyarországon forgat, Keanu Reevesszel, Kirsten Dunsttal és Woody Harrelsonnal fog szerepelni Ruben Östlund új filmjében, a The Entertainment System is Downban. Közben ellátogatott Budapesten az Operaházba is – derült ki az intézmény Facebook-oldaláról:

Az Operaház posztjából az is kiderült, hogy a színész 2017-ben tiszteletét tette a Siegfried című Wagner-darab bemutatóján, akkor épp Az elmeorvos című sorozatot forgatta Magyarországon.