10 dolog, amit sokan nem tudnak David Beckhamről

A mentora miatt kellett összevarrni az arcát

A sportolói pályafutásának legfontosabb figurája Sir Alex Ferguson volt, aki a Manchester United edzőjeként felfedezte és egyfajta pótapaként is mentorálta őt. Így különösen fájó eseményt jelentett Beckham számára, amikor egy Arsenal elleni vereség után a dühöngő Ferguson az öltözőben úgy rúgott bele egy padlón heverő focicsukába, hogy az fejen találta Beckhamet, és úgy kellett összevarni a felszakadt arcbőrét.

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Ő Messi főnöke

David Beckham már egy ideje az Egyesült Államokban él, és üzletemberként tevékenykedik. Ennek része az amerikai klubfutball felvirágoztatása is, amiért az Inter Miami tulajdonosaként is mindent megtesz, és olyan sztárokat csábított a csapatához, mint Lionel Messi vagy Luiz Suárez.

Szokott a haverja filmjeiben szerepelni

Már huszonévesen bekerült egy híres mozi címébe: a 2002-es Csavard be, mint Beckham című sikerfilmben ugyan személyesen nem szerepelt, de a neve és a legendája igen. A klasszikussá vált karácsonyi film Igazából szerelem egyik jelenetében is az angol nemzeti kincsek között emlegetik a jobb lábát. De filmszínészként is beugrott egy jóbarátja rendezéseibe: a Guy Ritchie-féle Arthur király és Az UNCLE embere esetében is szerepelt egy-egy jelenet erejéig.

Szeret állatokkal foglalkozni

Kivéve akkor, ha azok madarak, mert ornitofóbiában szenved, azaz indokolatlan félelemet érez a madarak közelségétől. De imád méhészkedni és gazdálkodni, amit az utóbbi néhány évben már egy saját farmon is megtehet.

Dokumentumsorozatban is látható

2023-ban debütált a Netflixen a Beckham című dokumentumsorozat, aminek négy részében részletesen megismerhették a nézők a sztárfocistából lett celeb-üzletember eddigi és mostani életét, számos személyes, sőt azóta elhíresült és mémmé vált pillanatot is felvonultatva.

Mint írtuk, az Instagramra feltöltött születésnapos képeken a házaspár három gyermeke, Romeo, Cruz és Harper is szerepel, de Brooklyn hiányzik. David Beckham fiáról szó sem esik a posztban. A Beckham minisorozatról itt talál több információt.