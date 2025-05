„Ez már így elég volt” – Dávid Petra új életet kezd, de egy társ hiányzik mellőle

Új lakás, új élet, új Petra – és talán egy új szerelem is? Dávid Petra, a valóságshow-k után most egészen más területen tette próbára magát: lakását újítja fel, méghozzá szinte teljesen egyedül.

Dávid Petra új életet akar kezdeni.

Fotó: Instagram

„Lakásfelújítok. Egy kicsit túl is vállaltam magam, mert mindent is csinálok”

– kezdte nevetve Petra.

„Gleteltem, falat festettem, fúrtam. Jól bevásároltam, de elszámoltam magam, sokkal nehezebb volt súlyra, mint gondoltam.”

Azt mondja, autodidakta módon tanulta a barkácsolás fortélyait, YouTube-videók alapján kezdett neki, de az első próbálkozások nem mindig voltak sikeresek.

„Leszakadt egy polcom is, de tanultam belőle – most már tudom, milyen tipli kell”

– mesélte Petra az Origónak.

Az influenszer mindig is az az önálló nő volt, aki inkább maga old meg mindent.

„Volt, hogy kértem segítséget, de végül nem jött az illető, és rájöttem, hogy meg tudom én ezt magamnak is csinálni.”

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ne hiányozna valaki, aki mellett valóban nő lehet. „Bevallom, szeretném már kicsit nőnek érezni magam, ez már így elég volt” – fogalmazott a híresség.

A műsorok után Petra komoly lelki utat járt be, különösen a Farm VIP forgatása viselte meg.

„Mentálisan nagyon kemény volt, poszttraumás stresszt is okozott.”

Most viszont azt mondja, sikerült visszanyernie a stabilitását. Táplálkozási zavarai is rendeződtek, újra egészségesen étkezik és rendszeresen edz.

„Heti hatszor járok edzeni, rég nem voltam ilyen jó formában”

– mesélte.

Az önbizalma is megerősödött, és ez külsőleg is megmutatkozik. „Tükörbe nézek, és azt látom, hogy ez egy jó csaj. Megérkeztem. Jól esik, hogy most már úgy érzem, bármit felvehetek, és sokan megnéznek az utcán”

– újságolta boldogan az Origónak Dávid Petra.

Azt mondja, sok pozitív visszajelzést kap, és sokan keresik is mostanában, hogy megismerkednének vele.

Fotó: Instagram

Nehéz megfelelő társra találni

Bár próbálkozik ismerkedni, például a Tinder segítségével, egyelőre nem árulta el, van-e komolyabb jelentkező a szívéért. Ami biztos: a klasszikus nő-férfi szerepek híve, és mint mondja, nőként is szeretne megélni egy kapcsolatot. „Sajnos hajlamos vagyok kiherélni a férfiakat, erre figyelni kell, hogy ne tegye az ember. Azt szeretném, hogy a férfi férfi tudjon lenni mellettem.”