Demcsák Zsuzsa az Origónak: A párom nagyon inspirál

Március 21-én indult a TV2 Playen a Példaképek Demcsák Zsuzsával című új podcastműsor, melyben a tévé közismert arca, Demcsák Zsuzsa beszélget elismert szakemberekkel és közéleti személyiségekkel. A műsor célja, hogy a vendégek életútján keresztül mutasson be inspiráló példákat a siker és a kitartás világából.

Demcsák Zsuzsa és Juhász Árpád

A kéthetente jelentkező epizódokban a hallgatók betekintést nyerhetnek a meghívottak személyes történeteibe, amelyek sokszor a kudarcokon és nehézségeken át vezettek a mai eredményekig. Demcsák Zsuzsa az Origónak mesélt a műsor kulisszatitkairól és azt is elárulta, ő kit tart példaképnek.

„Egyszerre kezdtem el párhuzamosan gondolkodni a TV2-vel erről, mert bennem is megvolt már egy ilyen koncepció. A szerencse az volt, hogy a csatornában is felmerült ugyanaz az igény, így találkozott a kettő.

Rám bízták a tematikát, ami a saját, azonos című könyvem szellemiségére épül: olyan emberekkel beszélgetni, akik a maguk területén – tudomány, kultúra, gazdaság, közélet vagy társadalmi szerepvállalás – maradandót alkotnak, és akikkel át tudjuk beszélni a szakmai és emberi élet fontos kérdéseit

– kezdte lapunknak.

Inspirálják őt a vendégei

Demcsák Zsuzsa szerint a példakép nem csupán egy eszménykép, hanem olyan személy, aki képes önreflexióra, tanul a kudarcokból, és folyamatosan változik. „Számomra a példaképek azok, akik folyamatosan képesek változni, a kudarcok, bár földre lökik őket, de felállnak belőlük, képesek nehéz döntéseket meghozni, ugyanakkor határozott értékrenddel rendelkeznek, miközben önmaguk és környezetük iránt felelősséget vállalnak. Fontos az önismeret és a reziliencia” – árulta el Demcsák Zsuzsa, majd így folytatta:

„Számomra mindegyik beszélgetésben van valami, amit viszek magammal, és beépítek a saját életembe is. Például a Kapitány Istvánnal lefolytatott beszélgetésből számomra az volt a legfontosabb, hogy egy jó csapatban az ember sokkal többre képes, mint amit egyénileg valaha gondolt volna. dr. Juhász Árpád geológussal a klímaváltozásról beszéltünk, arról, hogy hogyan lehet ebben egyéni szinten is felelősen szerepet vállalni. Lobenwein Norbert fesztiválguruval nemcsak ezt a szegmenst, hanem a boldogsághoz való hozzáállás témáját is körbejártuk – hogyan lehet ezt megvalósítani egy értékválság közepette. Zwack Sándor is sokat mesélt az életéről és arról, hogy ő abban hisz, hogy a hagyományokra építve lehet leginkább megújulni, piacképesnek maradni. Ugyanakkor a most következő epizódokban Trunk Tamással vagy Rasovszky Kristóffal, tehát egy teljesen más generációval beszélünk új értékekről és generációs másságról.