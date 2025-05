Dér Heni: Ennyire gátlástalan embert még nem láttam

Mint írtuk, a TV2-n május 11-én búcsúzik A Nagy Duett, három páros maradt a végére, az esélyekről itt olvashat. Dér Heni már korábban kiesett Győzike oldalán, de most elárulta, ki az, akin mindig remekül szórakozik.

Liptai Claudia, Dér Heni és Gáspár Győző A Nagy Duett c. műsorban

„Nem titkoltam eddig sem, és ezután sem fogom, hogy amíg versenyben voltunk, Győző számára a legnagyobb rivális szórakoztatás szempontjából mindig is Aurelióék és Visváder Tomiék párosa volt szerintem. Talán pontosan ezért,

én Aurelióéknak szurkolok most már teljes vállszélességgel.

Ő mindig felülmúlja a várakozásaimat, egyszerűen nem tudom megunni. Legutóbb azon gondolkodtam, egyszerűen nem hiszem el, hogy ennyire el tud rontani dolgokat, és pont ezért azt nem feltétlenül gondolom, hogy igazságos lenne, ha ő nyerne, de tény és való, hogy nála nevetek mindig könnyes szemmel” – mesélte a Borsnak.

„Ennyire gátlástalanul nyomni ezt a műsort, még embert nem láttam. Egy kicsi gátlás sincs benne, amiatt, hogy esetleg nincs olyan jó hangja, pedig halljuk, hogy egyáltalán hangja sincs, sőt még a szövegtanulás is olykor meginog. Viszont úgy érzem, hogy annyira magával ragadja a közönséget, hogy már akkor nevet mindenki, amikor még be sem lépett a színpadra, csak a sziluettjét látjuk. És én a döntőben is valami hasonlóra számítok tőle” – tette hozzá.

