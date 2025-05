Feltámadt a tévétörténet legismertebb sorozatgyilkosa, Dexter

A Dexter eredetileg 2006 és 2013 között futott, a főszereplőt az a Michael C. Hall alakította, akit korábban a sorozatrajongók már megszerethettek a Sírhant művekben. Itt értelemszerűen egy egészen más karaktert kapott, egy szociopata sorozatgyilkost alakított, akit azonban a készítők megpróbáltak szerethetővé tenni azzal, hogy kizárólag aljas gonosztevőket, gyilkosokat ölt meg aprólékos műgonddal – olyanokat, akiket nem ért utol a törvény, akik vígan éltek tovább, holott életfogytiglan börtönben kellett volna rohadniuk.

Dexter az 1. évad 1. részében

A sorozat 56 tévés díjat nyert összesen, köztük négy Emmyt, és 8,6 ponton áll az IMDb-n, ami egészen kiváló. Ezzel együtt sikerült a készítőknek elrontani a végét, a 8. évad és a sorozat utolsó részét csak 4,8-ra pontozták a tévézők. Ennyi év után már aligha spolier, de minden afelé mutatott, hogy Dexter meghal, mert meg kell halnia egy halálról szóló sorozat végén, de a csatorna vezetői kérésére életben hagyták a karaktert. Mint később bevallották, épp azért, hogy lehessen folytatni a sztorit Michael C. Hall-lal.

Dexter az eredeti sorozat utolsó részében

A színésznek is kellettek új impulzusok, a nézőknek is más néznivalók, mindenesetre egy egészen más képi világgal 2021-ben visszatért a sorozatgyilkos, a Dexter: Új vér (eredeti cím: Dexter: New Blood) című 10 részes szériában. Vállalta a munkát Michael C. Hall és Jennifer Carpenter (utóbbi karaktere már nem fizikai valóságában bukkant fel), szerepelt még benne Jack Alcott, Julia Jones, Johnny Sequoyah, Alano Miller és Clancy Brown. A történet tíz évvel az eredeti sorozat fináléja eseményei után játszódott, és a napfényes, hangulatos, kellemes Miami-hátteret felcserélték fagyos, havas erdőségre.

Dexter: Eredendő bűn

Egy előzménysorozat 2024-ből. A Paramount+ adatai szerint rekordot ért el a premierje, 2,1 millióan nézték meg a nyitóepizódot, ezzel a Showtime legjobb streamingpremierje lett. A sorozat, amely showrunnere és executive producere Clyde Phillips, a közösségi médiában is felkapott lett. A Showtime esetében a korábbi rekordot a Yellowjackets 2. évadja tartotta.