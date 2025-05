Családja nélkül tért haza Costa Ricáról Dobó Ági

Dobó Ági és családjával tavaly ősszel Costa Ricára költözött, először csak két kisfia, a 11 éves Benedikt és a 9 éves Nataniel tartottak vele, férje, Csaba csak később csatlakozott hozzájuk. Jelenleg is külföldön élnek négyesben, egy gyönyörű házban, a tengerpart közelében töltik a mindennapjaikat. Az egykori szépségkirálynő korábban azt is bevallotta, hogy elősorban azért született meg ez a nehéz döntés, mert szükségük volt a környezetváltozásra, mivel férjével elég hullámzó volt a kapcsolatuk, azonban szerették volna helyrehozni, és stabilitást nyújtani a gyerekeiknek. Ezért is döbbentette meg követőit, amikor bejelentette, hogy családja nélkül tért haza Magyarországra.

Dobó Ági és családja már 9 hónapja élnek Costa Ricán, most egyedül tért haza

Fotó: TV2

Dobó Ági egyedül jött vissza Magyarországra

A kétgyerekes édesanyának nehéz döntést kellett meghoznia, de úgy érezte, hogy remek lehetőségek várnak rá itthon, ezért férjével, Csabával megállapodtak abban, hogy egyedül tér haza Magyarországra. Bár nagyon izgult, hogy egyedül kell utaznia és milyen érzés lesz családja nélkül visszatérni a régi életébe, de nagyon jó érzéssel tölti el a hazatérés.

Dobó Ági elmondta, hogy kihagyhatatlan munkalehetőségek miatt utazott haza, azonban valószínűleg csak pár hetet tölt el itthon, aztán visszatér családjához Costa Ricára. Az Instagram-oldalán közzétett videóban dokumentálta az utazást, az első napjait, hogy sírva ölelte át itthon maradt családját és barátait. Arról, hogy milyen munka miatt vállalta a hosszú utazást és a távollétet gyerekeitől és férjétől, egyelőre nem árulta el, de valószínűleg később jelentkezik majd a részletekkel.

