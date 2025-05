Dudás Miki: Mindenről ő jut az eszembe

Dudás Miki egykori kajakozó édesapját tavaly augusztus végén támadták meg egy benzinkúton, ahol olyan súlyos fejsérülést szenvedett, hogy hosszú hónapokig kómában feküdt. Az 56 éves férfi még egy nyolcórás koponyaműtéten is átesett, mely közben egy műkoponyát ültettek be, de már ez sem segített rajta, lélegeztetőgépen volt, egyre romlott az állapota. Családja minden nap bejárt hozzá, imádkoztak érte. A világbajnok kajakozó édesapja nem élte túl a támadást, 56 évesen meghalt.

Dudás Miki

Fotó: TV2

Dudás Miki fájdalma

Dudás Miki a Borsnak arról beszélt, hogy édesanyja miatt aggódnak. „Rendeződött a kapcsolatunk Ivett-tel, de nem vagyunk teljesen boldogok, apukám miatt. Beszéltünk pszichológussal, és szerinte ez a gyászidőszak még hosszú évekig elhúzódhat. Rengeteg mindenről ő jut az eszembe: amikor lementünk Hajdúszoboszlóra, hallgattuk a rádiót, megszólalt egy zene, én pedig elsírtam magam.

Nem is feltétlenül az én szomorúságom az, ami elsősorban fontos, hanem az a szörnyű helyzet, amikor látom édesanyámat szenvedni.

Közel negyven évet éltek le édesapámmal, és most jött volna az az időszak, amikor kicsit lazíthattak volna a nyugdíjas éveikben. Az egész család mellette van, és az unokák miatt igyekszik mosolyogni, de elvették az élete társát. Az is hatalmas teher nekünk, hogy végignéztük, ahogyan meghalt. Egyáltalán nem érdemelte meg, de most azon vagyunk, hogy minél több időt töltsünk anyukámmal" – mondta Dudás Miklós.

