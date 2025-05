Kiderült, milyen most Dudás Miki és Szigligeti Ivett kapcsolata

Dudás Miki és Szigligeti Ivett kapcsolata mindig is hullámzó volt, legutóbb tavaly nyár elején szakítottak, ekkor már úgy tűnt, biztosan elválnak. Hosszú ideig nem is igazán beszéltek egymással, Szigligeti már el is költözött két közös gyerekükkel, majd a bajban mégis férje mellé állt. Úgy tudni, kapcsolatuk megváltozott, miután Dudás Miki édesapját kegyetlenül megverték, majd hosszú ideig kómában feküdt a kórházban, végül belehalt a sérüléseibe. A drámai események úgy tűnik, ismét összehozták a házaspárt, erről maga Dudás Miki számolt be a Borsnak.

Mégsem sikerült megmenteni a házasságát Dudás Mikinek

Fotó: TV2

Kiderült, kibékült-e Dudás Miki és felesége

Dudás Miki utólag elmesélte, hogy Szigligeti Ivett mindenben mellette állt a férje apjával törtét tragédia után.

Ivett fantasztikusan viselkedett végig, már eleve azzal, hogy bármikor mehettem a gyerekekhez, volt, hogy csak odakanyarodtam hozzájuk, hogy egy puszit adjak Mancinak és Milónak.

Aztán, amikor apa bekerült a kórházba, Ivett volt az első, aki odajött az édesapjával, végig ott volt a hatórás első műtét alatt. És utána is mindig ment be hozzá, vitte, amit kellett, tényleg le a kalappal előtte!" – mondta az egykori olimpikon kajakozó a lapnak, majd azt is elárulta, hogy most hányadán állnak, és valóban elválnak-e, ahogy legutóbb tervezték.

Ivett-tel 11 éve vagyunk együtt, tényleg sok mindenen keresztül mentünk. Majdnem elváltunk, hiába szerettük egymást.

De most újra minden rendben van, újra együtt élünk, újra megbízunk egymásban, boldogok vagyunk, aminek a gyerekeink is nagyon örülnek! Apa elvesztése után úgy érzem, végre tudok újra boldog lenni!" – zárta Dudás Miki, aki azt is bevallotta, hogy miben és mikor hibázott pontosan a házasságában, ami miatt egyre menthetetlenebbnek tűnt a kapcsolatuk.

A teljes cikk a linkre kattintva olvasható a Bors oldalán.