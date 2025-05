Egy nemzet ünnepe, Kapu Tibor űrutazása – A szemünk előtt íródó történelem a közmédia csatornáin

Különleges kapcsolat

Kapu Tibor és Cserényi Gyula, a két kiválasztott űrhajóssal az évek során nem csupán interjúk készültek, hanem egy olyan bensőséges viszony is kialakult, hogy már nem kívülállóként tekintünk rájuk. Ezért is volt számomra hatalmas öröm, amikor megtudtam, hogy ott lehetek az Egyesült Államokban, a floridai indítás helyszínén – még ha a karanténszabályok miatt fizikailag nem is foghatunk kezet az indulás előtt.

Fotó: Csöndör Kinga

A közvetítésre való felkészülés hónapok óta tart

Társműsorvezetőmmel, Horváth Ágnessel – akit a „felbocsátás karmestereként” emlegetek – együtt dolgozunk azon, hogy a hallgatók a lehető legátfogóbb, legérzékletesebb tudósítást kapják erről a megismételhetetlen pillanatról. Már most is rengeteg archív anyagot hallgatunk újra, vágunk és frissítünk, hogy a legizgalmasabb pillanatokat újraélhessük a közönséggel.

A felbocsátás napjának minden mozzanatát megterveztük, a televíziós közvetítésben pedig Joó Csaba, az M1 Jó Világ című műsorának riportere segít.

Milyen ember Kapu Tibor?

Egy szóval: kivételes. Hihetetlenül intelligens, elképesztően művelt, és minden túlzás nélkül: jó fej. Amikor gyorsan beszél, mindig az jut eszembe, hogy négyszer gyorsabban gondolkodik, mint ahogy beszélni tud. Ő maga is mondta, hogy az elején a kiváló jelöltek között esélytelennek érezte magát – mégis ő az, aki most a Dragon kapszulába ülhet majd. Mint a legkisebb királyfi, végigment az úton, és bebizonyította, hogy ha hiszünk benne, bármi lehetséges.

A háttérben ott van a másik űrhajós

Kevesebb szó esik Cserényi Gyuláról, pedig ugyanazt a kiképzést kapta meg, mint Kapu Tibor. Bármelyik pillanatban ő is beülhetne a Dragonba. És lehet, hogy egy következő küldetés, például az Axiom-5 során, ő is eljut az űrbe. Azonban már most is kulcsszereplő: tudását később oktatásban, kutatásban is kamatoztathatja.

Fotó: MTVA

Van egy stúdió, ami örökre „Kapu Tibor stúdió” marad

Amikor először megérkezett hozzánk a Kossuth Rádió 3-as stúdiójába – amit épp akkor újítottunk fel – azt mondta: „Ez az én stúdióm, veletek avattam fel.” Innen indult minden. Ettől kezdve mi is így nevezzük a stúdiót. Tudta, hogy hol szokott ülni, és mi is tudtuk: kivételes egyéniség van közöttünk.