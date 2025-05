Megszólalt rendőrségi ügyéről Fecső Judit: Betörtem az ablakaikat, és vállalom

Fecső Judit a Házasság első látásra második évadában vált ismertté, a társkereső kísérletben Szolnoki Szabolcs felesége volt, akivel a kamerák előtt még a folytatás mellett döntöttek, azóta viszont ők is elváltak és az ő kapcsolatuk is eléggé elfajult az utóbbi időkben. A nő már a műsorban is megosztott egy-két fájó részletet korábbi házasságáról, ugyanis gyereke apjával 16 évig voltak együtt.

Fecső Judit az Origónak korábban már beszélt az exférje új párja és közte lévő konfliktusról, de nem gondolta, hogy idáig fajul a helyzet

Fotó: Instagram

A sminkesként dolgozó Judit szerint remekül működnek együtt a válás óta társszülőként, és volt férje nagyszerű édesapa, azonban jelentősen megromlott a viszonyuk, mióta új felesége folyamatosan áskálódik Fecső Judit ellen, aki úgy gondolja a nő féltékenységből cselekszik ellene. A Házasság első látásra egykori szereplője korábban az Origónak árult el további részleteket a viszályról, ami azóta odáig fajult, hogy a rendőrség Juditot elő is állította. Persze Szolnoki Szabolcs is megragadta az alkalmat, és azonnal nyilatkozott volt felesége kálváriájáról, és durva dolgokkal vádolta őt.

Fotó: TV2

Fecső Judit mindent beismert a közösségi oldalán

Az egykori realityszereplő a tőle megszokott vehemenciával reagált a róla szóló hírekre, és egyáltalán nem ijedt meg a rendőrségtől és a volt férje fenyegetéseitől sem. Elismerte, hogy valóban járt exférje házánál, ahol szidalmazta az általa Arankának nevezett új feleséget, akiről úgy gondolja, hogy mindent elkövet azért, hogy megromoljon a viszony Fecső Judit lánya, Vivi és az apja között.

Azért költöztem Tükörhegyről Érdre, hogy a gyerek közelebb legyen az apjához, hogy több esélye legyen vele találkozni. És akkor egy tinderes retek megszabja, hogy mikor menjen az apja házába a gyerek.

Na, hát ma odamentem, mert megint meghúzták a pontot az i-re, vagyis a k*rva, persze. Hát, képzeljétek el a sztorit! Ez holnap remélem megy címlapra, mert én ma betörtem az ablakaikat, és vállalom. De hogy én lecsukatom ezt a két szerencsétlent, az is biztos. Mondom a helyzetet! A drága gyermekem édesapja milliárdos, oké. Az, hogy hetvenezer forint gyerektartást kapok úgy, hogy a k*rvát kéthavonta viszi Dubajba, az egy dolog. Mehet ki a sajtóba minden, amit mondok!” – dühöngött a TikTok-oldalán Fecső Judit, aki biztosan nem fogja hagyni azt, hogy a lánya bármiben is hiányt szenvedjen, vagy eltiltsák az apjától, akivel nagyon szeretik egymást.