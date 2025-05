Súlyos állítások: valóban feljelentette volt férjét a TV2 sztárja

Fecső Judit nem csak fenyegetőzött feljelentéssel, el is ment a rendőrségre, mint kiderült a közösségi médiafelületére kitett videóból. A feljelentésben azt állítja, hogy ő teljesen el akar szigetelődni volt párjától, akivel csak a tévés reality miatt házasodott össze. Szerinte a férfi új, sokkal fiatalabb barátnőjét beteges, perverz dolgokra kényszeríti.

Fecső Judit

Fotó: Instagram / Fecső Judit

A feljelentő realityceleb szerint az új barátnő veszélyben van, és arról is beszélt a rendőrségen, hogy a volt párja kábítószerfüggő, gyógyszerfüggő és bármikor bánthatja a lányt. Azt is állítja, hogy a férfi már a saját lányát is bedrogozta. Fecső állítása szerint vannak hangfelvételei, ezeket a nyomozóknak átadja majd, amikor erre szükség lesz.

