Fekete Dávid egy új videóban mutatta meg a súlyos betegen született kisfiát

Fekete Dávid legkisebb fia, Sebestyén, bár még csak néhány nap múlva tölti be az öt hónapot, már több műtéten is átesett – az énekes egy friss videóban számolt be kisfia állapotáról.

Fekete Dávid menyasszonya a terhesség hatodik hónapjában járt, amikor az orvosok súlyos problémát jeleztek a magzatnál. A pár teljesen összeomlott, felmerült a koraszülés vagy akár a méhen belüli műtét lehetősége is. Végül Sebestyén a nyolcadik hónapban született meg, és rögtön az intenzív osztályra került. Fotó: Fekete Dávid /Instagram Fekete Dávid kisfiának állapota végre javulni kezdett A Megasztár korábbi döntőse és párja, Szintia nehéz hónapokon vannak túl: egy vizsgálat során kiderült, hogy a magzat tüdeje mellett folyadék gyűlt fel, valószínűleg nyirokrendszeri rendellenesség miatt. Szintiának kórházi kezelést írtak elő, és sokáig nem lehetett tudni, mikor kell beavatkozni. Sebestyén végül a nyolcadik hónapban született meg 3100 grammal, de rögtön az intenzív osztályra került. A kisfiúnak több műtéten is át kellett esnie, és Dávid elmondása szerint kezdetben szinte csak a fájdalmat ismerte meg a világból. A napokban egy tüneményes videót osztott meg a büszke apuka az Instagram-oldalán. Mattesz Csillánál jártak babaúszáson, a felvételhez csak annyit írt Fekete Dávid: "Legkisebbik hősöm!" A bejegyzés megtekintése az Instagramon Dávid Fekete (@fekete_david_official) által megosztott bejegyzés

