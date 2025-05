A népszerű mulatós énekes már korábban mesélt arról, hogy napok óta lázzal és erős fülfájással küzd, állapota pedig egyre súlyosbodott, míg végül orvoshoz fordult.

Fekete Pákó egyre betegebb, kiderültek a legújabb részletek az állapotáról

„Tegnap voltam fül-orr-gégészeten, ahol megvizsgált egy orvos és egyből belenézett a fülembe. Ugyanis mondtam neki, hogy borzasztóan cseng a fülem, valamint szúró fájdalmat éreztem és napokon keresztül már aludni se tudtam emiatt. Mikor megvizsgálta a bal fülemet, rengeteg gennyet talált benne, de jobb fülemben is volt bőven. Ezután a következő lépés az volt, hogy az orvos elkezdte fertőtleníteni és kitisztítani a hallójárataimat. Viszont annyira fájt, mikor bespriccelték a folyadékot, hogy azt hittem, mindjárt összeesek” – mesélte.

Fekete Pákó az állapotáról mesélt

Az orvosi kezelés után sikerült eltávolítani a váladékot, de az orvos figyelmeztette: ha a gyulladás továbbterjedt volna, akár műtétre is szükség lehetett volna. Emellett egy meglepő megállapítás is született:

Azt mondta nekem az orvos, hogy afrikai fülem van és lehet, hogy magától termeli a gennyet. Szerinte nem ártana az, ha rendszeresen mosnám naponta a hallójárataimat, illetve évente el kellene mennem fül-orr-gégészeti vizsgálatra.

Az orvos azt mondta, hogy erre a betegségre az egyetlen megoldás az, ha sokat pihenek. Illetve adott nekem egy babaolajat, amivel kenegetnem kell a fülemet” – tette hozzá a rémült didikirály a Ripostnak.

Az énekes még nem gyógyult meg teljesen, továbbra is szenved a tünetektől – szédül, alig hall, a torka is gyulladt, és emiatt a fellépéseit is le kellett mondania.

Még nem gyógyultam meg teljesen, mert rengeteget fújom az orrom, illetve néha olyannyira szédülök, hogy azt érzem, mindjárt elájulok. A fülem még most sem tökéletes, nem hallok túlságosan jól, illetve annyira fáj a torkom, hogy beszélni is alig bírok.

Viszont tudom, hogy ez a fájdalom és kellemetlenség a gyógyulás ára, meg már sokkal jobb a helyzet, mint pár nappal ezelőtt. Viszont így még koncertezni sem tudok, ami nagyon hiányzik nekem, úgyhogy remélem minél hamarabb vissza fog térni a régi Pákó” – fogalmazott.