Nagyon beteg Fekete Pákó, egyre súlyosabb az állapota

A Farm VIP legutóbbi évadában sem volt túl szerencsés, hiszen komoly sérülést szenvedett, egészségi állapotával is gondok voltak. Fekete Pákó a műsorban egy egészen más oldalát mutatta meg, hiszen hatalmas botrányba is keveredett egy elfajult vita miatt. A mulatós sztár most újra ágynak esett, egyre rosszabb az állapota, erről ő maga számolt be a közösségi oldalán.

Ijesztő bejegyzést tett közzé Fekete Pákó, aki a közösségi oldalán tudatta, hogy megbetegedett és egyre romlik az állapota. A zenész a Borsnak számolt be részletesebben arról, mi történt vele pontosan. Fekete Pákó súlyos balesetet szenvedett a Farm VIP-ben

Fotó: TV2 Fekete Pákó állapota egyre romlik Fekete Pákó a Farm VIP legutóbbi évadában tért vissza a tévéképernyőre, ahol egy teljesen új oldaláról ismerhették meg a nézők. Elég megosztó személyiség volt, főleg miután Bálint Antóniával csúnyán összeveszett és elfajult a kettejük vitája, amit persze azóta már sikerült rendezni. A mulatós sztár nem járt túl sok sikerrel a műsorban, ugyanis az egyik feladat során egy baltával is elvágta a lábát, ami miatt sokáig győzködték, hogy adja fel a küzdelmet, de nem tette, játék során esett ki a műsorból. Most a közösségi oldalán jelentkezett és tudatta, hogy bár a balta okozta sérülés sem állíthatta meg, azonban a mostani betegsége igen, és egyre romlik az állapota. Hirtelen kezdődött több mint egy hete, nagyon magas lázam volt és náthás is lettem. Valószínűleg valamelyik fellépésemen fázhattam meg, hiszen ilyenkor mozgalmasak szoktak lenni az esték, ki-be szállok a kocsiba, bennfelejtem a kabátom, vagy egyszerűen csak nincs kedvem felvenni. Az elmúlt időszakban pedig az időjárás is eléggé kiszámíthatatlan volt és egész egyszerűen elkaptam valamit és nagyon ledöntött a lábamról. Voltam orvosnál, kaptam gyógyszereket, orrspray-t is használok, de nem lehet tudni, hogy mi okozza, én megteszek mindent a gyógyulásért" – magyarázta Fekete Pákó, akinek így sem javult lényegesen az állapota. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lapite Oludayo Fekete Pákó (@oludayofeketepako) által megosztott bejegyzés Egyre nagyobb a baj, ahogy terjed tovább, kezd rámenni a fülemre is. Lehet, hogy el kell mennem a fül-orr-gégészetre is, mert annyira fáj, hogy éjszaka már aludni sem tudtam. Sajnos elkövettem azt a hibát, hogy az elején nem mentem orvoshoz, hanem elkezdtem fájdalomcsillapítókat szedni magamtól, és nem hogy nem javult semmit, hanem egyre rosszabb lett. Párom is mondta, hogy ne szedegessek semmit magamtól, menjek inkább el orvoshoz" – mesélte a Borsnak Fekete Pákó, aki további részleteket is elárult a lap érdeklődésére.

