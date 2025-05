Életveszélyben lehet a Fekete Vonat egykori sztárja, aggasztó videó került elő róla

Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, hatalmas botrányba fulladt a Fekete Vonat újraindulásának első és egyben utolsó koncertje, mely 2023 januárjában rendeztek a Papp László Sportarénában. A húsz év után újra együtt koncertező zenekar a fellépés után szinte azonnal fel is oszlott. Állítólag pénzügyi okok állnak a vita hátterében, Beat és L.L. Junior között többször is szóváltás alakult ki az ügy kapcsán, azóta szóba sem állnak egymással az egykori tagok.

A Fekete Vonat egykori sztárja, Beat egyre rosszabb állapotban van

A helyzet leginkább Fehérvári Tiborra, azaz Beatre volt a legrosszabb hatással, hiszen anyagilag is a csőd szélére sodorta, családjával is megromlott a viszonya, hajléktalanszállóra került. A lakhatása és anyagi helyzete azóta sem oldódott meg, feleségével és zenésztársaival is egyre elmérgesedett a viszonya, barátai sem tudnak már rajta segíteni. Évek óta egyre rosszabb állapotban jelentkezik be a közösségi oldalán, rajongói és ismerősei is nagyon aggódnak érte. Most egy olyan videó látott napvilágot, amit egy járókelő vett fel, aki felismerte az utcán Fekete Vonat egykori sztárját, aki rettenetesen rossz állapotban látható a felvételen – írja a Bors.

A Fekete Vonat rappere egyre rosszabb állapotban van

Egy TikTok-felhasználó osztotta meg a Beatről nemrég készült videót, melyen szemmel láthatóan nincs túl jó állapotban. A videót megosztó illető ízléstelen módon ki is figurázza az egykori sztárt, aki nagyon instabil, feltehetően bódult állapotban látható, azonban többen úgy gondolják, nemcsak az a baj és életveszélyben lehet a zenész.

A Fekete Vonat húsz év után újraindult 2023-ban, de csak egyetlen koncertjük volt, miután újra feloszlottak

Fotó: L.L. Junior Instagram

Valamiért azt hitte, hogy az Aréna koncertből majd milliomos lesz és rendbe jöhet az élet.

Feltett rá mindent, de csak mélyebbre került, mint előtte. Ő tehet róla, de azért szomorú így látni” – állt ki egy kommentelő Beat mellett.

„Menthetetlen, sajnos! Hiába próbáltak meg segíteni rajta…” – vélekedett egy másik.

Attól tartok, hogy ez már az egyik utolsó felvétel, amit róla, még életében látunk! Szinte biztos, hogy ha nem kap sürgősen segítséget, bele fog halni!”

– fejezte ki a videó alatt aggodalmát egy felhasználó, aki úgy gondolja, egyáltalán nem nyújt szórakoztató látványt a rapper, és még nagyon sokan mások is így gondolták.