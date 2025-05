Fodor Zsóka: Bánom, hogy egyedül maradtam

Ma már sokan választják tudatosan a szingli életformát, a szabadság, a függetlenség, vagy egyszerűen a saját út követése miatt. Mások viszont nem választják, csak egyszerűen így alakult. Utóbbiak táborát erősíti Fodor Zsóka színésznő is, aki Ábel Anita műsorában mesélt a jelenlegi élethelyzetéről. Fodor Zsóka nem titkolja, hogy az idő múlásával a magány egyre nehezebb számára és ma már bánja, hogy egyedül maradt.

Fodor Zsóka

Fotó: Facebook

„Az élet így hozta, én nem találkoztam senkivel, aki felrótta volna azt, hogy én egyedül élek. Az élet úgy hozta, hogy két férjem volt. Tehát nem mindig éltem egyedül, de én a házasságot a szerelemmel kötöttem össze, és a második házasságom után nem látogatott meg a szerelem és egyedül élek. Belehelyezkedtem ebbe a helyzetbe”–fogalmazott.

Elmondta, hogy egyik kapcsolatát sem mérgezte harag vagy sértettség. Volt olyan férfi az életében, akit az ital választott el tőle, volt, akivel egyszerűen nem volt meg az a mély összhang, amitől az ember társat, apát, családot tud elképzelni maga mellett. Nem volt tudatos döntés, hogy nem lett gyereke, de az élet, a színház, és az édesanyjával való szoros kapcsolat egy olyan irányba terelték, amelyben a családalapítás háttérbe szorult.

„A második férjem pedig nagyon szép volt, nagyon kedves volt, de nem éreztem, hogy szülnék nekik. Na, itt volt a hiba. Nem éreztem, hogy a színház mellett én egy apukát találtam. És annyiszor láttam csúszni-mászni a színészbüfében a gyerekeket éjjel 12-kor, 1 órakor, hogy azt mondtam, hogy én talán nem hoznám ide, és nem akartam az anyukámnak szülni, mert amikor elváltam, én végig az édesanyámmal laktam ötven évig”–osztotta meg.

Fiatalként szerette megélni a szabadságát a önállóságát, azonban ma már másképp érez. „Nem bánom, hogy nem alszik mellettem valaki, ez nem hiányzik. Egyéb más sem hiányzik, ami miatt a nők kaparják a falat. Nekem az hiányzik, hogy várjon valaki az állomáson. De nem vár. Most már hiányzik. Most már bánom, bevallom őszintén. Most már bánom, hogy egyedül maradtam”–vallotta be a Palikék Világa Egy ritmusban című műsorban.