Franco Nero máig őrzi a magyaroktól kapott ajándékát

Franco Nero a Veszprémi Petőfi Színház felkérésére újra Magyarországra látogatott, érkezése után az M5 kulturális csatorna Librettó című élő műsorában adott interjút. A világhírű olasz színész, filmproducer, filmrendező és forgatókönyvíró felidézte, minden alkalommal jól érezte magát hazánkban, mert mindig kivételes vendégszeretet fogadta.

Franco Nero

Fotó: MTVA

„Ha jól emlékszem, öt alkalommal dolgoztam Magyarországon, és mindig nagyon szívélyesen fogadtak. Egy alkalommal Tokajban forgattunk, ami különösen szép emlék. Több évjáratból kaptam kóstolót. Mivel nem igazán iszom alkoholt, csak imitáltam a kóstolást.

Ha minden évjáratot megízleltem volna, biztosan lerészegedek.

Ajándékba kaptam egy születési évemmel azonos, 1941-es évjáratú bort, amit máig a pincémben őrzök” – mesélte a spagettiwesternek, maffiafilmek és filmdrámák ikonikus alakja. Hozzátette, hálája jeléül ajándékot küldött a Tokaji Bormúzeumnak: most is megtekinthető ott Franco Nero saját bora.

Franco Nero szerint szerencsés ember

Sikere titkáról úgy fogalmazott, hogy szerencsés alkat: sokszor volt megfelelő időben és helyen, valamint „univerzális fizimiskájának” köszönhetően több mint 30 különböző nemzetiséget formált meg a vásznon, köztük a magyar Árpád vezért. Kiemelte, hogy szenvedéllyel szereti a hivatását – bár csendőr édesapja álma az volt, hogy fia is egyenruhás lesz –, és mindig szorgalmas alkat volt: ahogy a lehetőségek szaporodtak, elhatározta, hogy megtanul jól angolul.

Kitért arra is, hogy a tervek szerint augusztusban visszatér forgatni Magyarországra, de dolgozik még idén Franciaországban Marion Cotillarddal, majd Németországban, Olaszországban és Ausztráliában is készülnek filmjei. A teljes beszélgetés újranézhető az M5 Médiaklikk-oldalán, amelyen a Librettó korábbi adásai is elérhetők.