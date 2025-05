Dühös interjúban beszélt jövőbeli terveiről Galambos Lajos – videó

Tavaly nyáron, 14 hónap után szabadult a börtönből Galambos Lajos, majd reintegrációs őrizetben volta birtokán. Mint írtuk, már ennek is vége, húsvétkor végleg lekerült a lábáról a nyomkövető. A zenész azóta sokat nyilatkozik arról, hogyan élte meg ezt az időszakot, mely nemcsak azért volt nehéz számára, hogy nem mozoghatott szabadon, hanem volt feleségét, Boglárkát is elveszítették, akit családi birtokukon helyeztek végül örök nyugalomra. Galambos Lajos azt is elmondta, hogy van egy párja, aki mindenben támogatja, így magánélete kezd rendbe jönni, azonban a szakmai dolgokról most tálalt ki igazán őszintén. A trombitás legendás műsora, a Dáridó is szóba került, és elmondta, van-e esély, hogy újra képernyőre kerüljön.

Galambos Lajos lábáról április 22-én került le a nyomkövető, szabad ember lett. Most dühösen nyilatkozott egy podcastnek, ahol sok részletet elárult a terveiről

Fotó: YouTube, Frizbi TV

Galambos Lajos dühösen beszélt a szakmáról és jövőbeli terveiről

A Lagzi Lajcsi művésznéven ismertté vált trombitás egy podcastműsor vendégeként tálalt ki arról, mennyire nehezére esett, hogy a szakma mindig is kirekesztette őt, amikor segítségre volt szüksége, szinte senki sem állt mellette.

Most van egy olyan elképzelés, hogy újra lesz Dáridó, de az se baj, hogyha nem fog menni. Én így is jól vagyok, meg úgy is.

Nem halok már meg azért, hogy újra legyen televíziós műsorom, mert a televíziózás megváltozott. Most már van TikTok-csatornám, ami eléggé sikeres. Azt gondolom, hogy ez az én továbblépésem, hogy inkább a social media világában fogok alkotni" – magyarázta a zenész, aki rögtön rá is tért arra, hogy miért ábrándult ki a televíziózásból és a zenészekből egyaránt.

Ki az a szakma? Ki az, aki szakmának meri nevezni magát? Ezt a stílust én teremtettem meg, szóval rólam ítélkezzen az, aki ebben benne van. Egyébként is a szakma kapja be,

mert amikor el voltam tiltva a szerepléstől, akkor nem kerestek meg. Engem szakmai körökben mindig is kirekesztettek: azt mondták, eladtam a tehetségem. Majd ők fognak nekem segíteni?” – reagált az Arccal a csúcsra – Volo Podcast műsorvezetőjének kérdésére Galambos Lajos, aki persze ingerült lett ettől a kérdéstől, mert úgy érzi, mindig megvetették őt és leértékelték a zenéit.