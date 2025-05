Szinte semmit nem takar a kivágott ruha Gáspár Evelin formás testéből – képek

Gáspár Evelin gyakran osztja meg követőivel, éppen merre jár, mit csinál. Most egy igazán nívós, budapesti étteremben vacsorázott egyik barátnőjével, ahová igen extrém szettet választott, ami szinte semmit sem takart formás testéből. Új bejegyzése alatt sok elismerő komment érkezett a ruhájára és irigylésre méltó alakjára is. Bár gyakran támadják őt kritikusai is, de többnyire bókokat kap, ezért sem hagyja abba a gyakori posztolást a közösségi oldalain.

Gáspár Evelin és családja gyakran utaznak együtt, erről mindig részletesen be is számolnak

Fotó: Instagram/Gáspár Evelin / Instagram/Gáspár Evelin

Gáspár Evelin nemrég mutatta be új barátját

Két év után most úgy tűnik, újra szerelembe esett Gáspár Győzőék nagyobbik lánya, aki természetesen édesapjának szurkolt A Nagy Duett című műsorban. Evelin a TV2 stúdiójában izgult végig minden adást, azonban volt, hogy nem egyedül érkezett, hanem egy férfi társaságában. Később Gáspár Evelin és a titokzatos férfi egy közös fotót is megosztottak a közösségi oldalaikon, de további részleteket egyelőre nem tudni a kapcsolatról. Azonban egy februári bejegyzése alatt megjelent apja, Gáspár Győző, aki sok boldogságot kívánt neki, azonban a hozzászólás azóta eltűnt, ami még gyanúsabbá teszi a helyzetet.

A képek között lapozhat: