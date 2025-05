Gáspár Győző vallomása után testvére tiltással fenyegeti őt

Gáspár Győző és testvére, Gáspár Zsolti közötti konfliktus évek óta tart, és az utóbbi időszakban ismét a nyilvánosság előtt zajlott. A viszály hátterében elsősorban egy ingatlanügy áll: Győző szerint lánya, Gáspár Evelin nevén volt az a telek, amelyet Zsolti eladott, így a család elveszítette otthonát. A showman nagyobbik lánya is értetlenül állt a történtek előtt. Később átkerült Gáspár Zsolti lányának a nevére a telek.

Gáspár Győző és Gáspár Zsolti

A feszültség odáig fajult, hogy a testvérek között jogi eljárás is indult, a médiában is nyíltan támadták egymást. Gáspár Győző például a TV2 Titkok Ramónával című műsorában „szemét, aljas embernek" nevezte a testvérét. Ezzel ellentétben Gáspár Zsolti tagadta a vádakat, és azt állította, hogy testvérével mindig is békés volt a viszonya. Szerinte a showman bipoláris zavara miatt tesz ellentmondásos nyilatkozatokat.

Gáspár Győző testvére nyilvánosságra akarta hozni testvére betegségét

A legutóbbi hírek szerint a testvérek Hajdú Péter műsorában is összeszólalkoztak, ami arra utal, hogy a konfliktus továbbra sem rendeződött. Gáspár Győző volt ugyanis a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor vendége, azonban az adás beharangozója után botrány történt.

„Az adás beharangozója után kaptam egy hivatalos levelet Gáspár Zsoltitól, hogy hozzam nyilvánosságra testvére, Győzike betegségeit. Mivel ez szenzitív adatnak minősül, ezért tájékoztattam róla Győzikét, aki ragaszkodott hozzá, hogy miután felolvasom Gáspár Zsolti levelét, hívjuk fel a testvérét közösen! Megtettük…

A telefonhívást követően kaptam egy újabb levelet, melyben Zsolti letiltja a beszélgetés adásba kerülését

– írta ki Facebook-oldalára a műsorvezető.

A felvételen jól hallható, ahogyan Gáspár Győző kiabál a testvérével:

„Zsolti ne hozzál ki a sodromból.

Beállítottál Péternek, hogy bolond vagyok?

Nem szégyelled magadat? Könyörögtem neked, hogy add vissza a telket, de nem adtad. Ez a telek nem nekem kell, hanem a lányomnak kell” – mondta idegesen a showman.