Meghalt a Cheers sztárja

76 évesen meghalt George Wendt – közölte a sajtósa a Varietyvel. A színész összesen több mint 170 produkcióban szerepelt 1978-tól kezdve, de a legtöbben egy klasszikus vígjátéksorozatból ismerhették.

George Wendt a Cheersben

Fotó: NBC

George Wendt játszotta a Cheersben a Norm nevű törzsvendéget, akit mindig lelkendezve fogadtak a többiek: a 270 epizódból 269-ben megjelent 1982 és 1993 között, szerepéért hat Emmy-díjra jelölték.

The George Wendt Show címmel saját műsora is ment a kilencvenes években, miközben több epizódban feltűnt a Sabrina, a tiniboszorkányban, a Saturday Night Live-ban vagy a Séróból című sorozatban is.

Filmek közül olyanokból lehetett ismerős, mint például a Fletch, A ház, a Halhatatlan szerelem vagy A kis gézengúzok – összes munkáját itt találja összegyűjtve.

