Gombos Edina a rendőrséghez fordult: Életveszélyes, ami itt megy

Az Aktív egykori műsorvezetője, Gombos Edina és férje, Alberto Costafreda már hosszú évek óta Floridában élnek két gyerekükkel, Magyarországra csak ritkán látogatnak haza. A műsorvezető az elmúlt évek alatt már megszokta az ottani életet, sikeresen beilleszkedtek, azonban van, amit nem tud megszokni. Most úgy döntött, nem hagyja magát tovább és szót emel az ottani szabályszegő autósok ellen, és a rendőrség segítségét is kérte, hiszen nagyon veszélyesnek ítélte meg, ami az iskolához közeli kereszteződésben zajlik – szúrta ki a Ripost.

Gombos Edina és férje, Alberto már hosszú évek óta Amerikában élnek két gyermekükkel

Fotó: Gombos Edina Instagram

Gombos Edina kiakadt, a rendőrséghez fordult segítségért

A TV2 korábbi műsorvezetője sokat autózik Amerikában is, ezért már alaposan megismerte az ottani közlekedési kultúrát. Azonban nem igazán tetszik neki, hogy mennyien szegik meg a szabályokat még akkor is, ha gyerekek életéről van szó. Gombos Edina megmutatta az egyik iskola közelében lévő kereszteződést, ahol 15 km/h-val lehetne haladni, azonban sokan elfelejtik, amikor újra zöldre vált a lámpa, hogy nem szabad száguldozni, és nem tartják be a sebességkorlátozást.

Gombos Edinát nemcsak hogy folyton ledudálják ebben a kereszteződésben, vagy villognak rá, nemrégiben egy másik autós trágár szavakkal szidalmazta őt, majd elhajtott. A kétgyerekes anya ekkor elégelte meg a helyzetet, és hazatérve úgy döntött, a rendőrség segítségét kéri, hogy megelőzze a tragédiát azon a helyszínen.

Rendszeresen az történt, hogy a mögöttem álló elkezdett dudálni, villogni, szinte tolt, hogy menjek már gyorsabban. Ott fogyott el a türelmem, amikor egy fiatal nő mellém hajtott letekert ablakkal és nagyon csúnyát mondott rám, majd felemelte a középső ujját

– magyarázta új vlog-bejegyzésében Gombos Edina.

Hazamentem és az első kávém mellett megnyitottam azt az oldalt, ahol kommunikálni lehet a rendőrökkel.

Megírtam nekik, hogy figyeljenek oda erre a kereszteződésre, mert életveszélyes, ami itt megy reggelente" – idézi a Ripost az egykori műsorvezető szavait, akinek még aznap érkezett rá válasz a kérésére a hatóságoktól. Ha kíváncsi arra, milyen intézkedéseket hoztak Gombos Edina kérésére, a linkre kattintva további részleteket tudhat meg az ügyről.