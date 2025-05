Hátborzongató részleteket árult el zaklatójáról Görbe Nóra: „Úgy éreztem, mintha állandóan figyelne”

Görbe Nóra a Linda című magyar sorozatban vált ismertté, Bodrogi Gyula, Szerednyey Béla és a néhai Pécsi Ildikó oldalán. A sikersorozat még 1984. november 2-án kezdte meg hódítót útját és lett azonnal a közönség kedvence. A sorozat négy évadot élt meg, 1990-ben ért véget, és hiába szerették volna többször is megújítani, Görbe Nóra sokáig nem vállalta a folytatást, kivéve 2002-ben egy ötrészes évad erejéig. A színésznő most őszintén elárulta, hogy nyomós oka volt a visszavonulásra - írja a hot! magazin.

Görbe Nóra ikonikus Linda szerepében, Szerednyey Bélával

Fotó: MTV

Görbe Nóra ijesztő zaklatója miatt nem tért vissza Lindaként

A színésznő hatalmas sikert köszönhetett a Lindának, a szerepet is kifejezetten neki írták, sőt, még harcművészetet is tanult a szerepe miatt. Bár korábban is volt tapasztalata, mégis ennek köszönhette az országos sikert és ismertséget, aminek ő egyáltalán nem örült. Állítása szerint nagyon nehezen kezelte a kritikákat, amit Linda szerepe miatt kapott, főleg a jellegzetes sikolya miatt érték támadások. Azonban nem ez volt a fő indok arra, hogy jó időre eltűnjön a nyilvánosság elől.

Lelkileg nagyon megterhelő, ha az embernek megszűnik a magánszférája. Nem volt olyan, hogy egyszerűen csak elmenjek sétálni.

Ilyenre csak külföldön volt lehetőség, illetve még ott sem. Olaszországban nyaraltunk, amikor egyszer csak azt hallottam: ’Ott a Linda!’ És már jöttek is autogramért...” – emlékezett vissza Görbe Nóra, akinek a Linda bemutatásakor volt pici a lánya, így még a játszótérre se tudott vele nyugodtan kimenni, mert folyton felismerték és odamentek hozzájuk, neki ez nagyon megerőltető volt. És ha ez még nem lett volna elég, egy férfi félelmetes módon zaklatni is kezdte őt.

Görbe Nóra zaklatója és a kritikák miatt nem tért vissza a képernyőre

Fotó: TV2

Később egy férfi is zaklatott, rendszeresen hívogatott telefonon. Úgy éreztem, mintha állandóan figyelne, mivel mindent tudott rólam.

Szerencsére sikerült megszabadulnom tőle, de szörnyű volt, hogy nem tudtam, ki van a vonal másik végén" – mesélte Görbe Nóra, aki már azon is elgondolkodott az utóbbi időben, hogy tengerpartra költözik és ott éli le nyugdíjas éveit.