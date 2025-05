Felnőttként tért vissza pár korábbi gyereksztár

A gyereksztárok között akadnak, akik folyamatosan dolgoznak, majd felnőttként is remek szerepeket kapnak, mások viszont eltűnnek a süllyesztőben pár film vagy sorozat után – a két véglet között pedig az is előfordul, hogy több év, netán évtized után térnek vissza a vászonra, képernyőre. Közülük mutatunk be párat.

Vágólapra másolva!

Ke Huy Quan Ismert történet Ke Huy Quané, aki 2022-es visszatérésével, a Minden, mindenhol, mindenkorral egyből Oscar-díjat nyert – azóta pedig ismét folyamatosan kap munkát, legutóbb az Elektronikus államban tűnt fel. Gyerekként még olyan filmekben láthattuk a nyolcvanas évek közepén, mint az Indiana Jones és a végzet temploma vagy a Kincsvadászok, a kilencvenes években azonban már egyre ritkábban keresték, végül átállt a kamera túloldalára. Ke Huy Quan az Indiana Jones és a végzet templomában

Fotó: Photo12 via AFP/Archives du 7e Art/Paramount Pictures Ke Huy Quan 2025 februárjában

Fotó: AFP or licensors/US actor Ke Huy Quan arrives for the world premiere of Netflix's "The Electric State" at The Egyptian Theatre in Los Angeles on February 24, 2025. (Photo by LISA O'CONNOR / AFP) 1992 és 2021 között amerikai produkciókban egyáltalán nem láthattuk, amiről Stephen Colbertnek is beszélt. „Ha Steven Spielberggel, Harrison Forddal és George Lucasszal dolgozol, onnan már csak lefelé lehet menni – és pontosan ez történt” – magyarázta. Mayim Bialik Mayim Bialik a Blossom idején

Fotó: NBC Mayim Bialik 2024 novemberében

Fotó: AFP/AFP or licensors Az Agymenők minden idők egyik legsikeresebb vígjátéksorozata volt, az abban Amyt játszó Mayim Bialik pedig a televíziózás történetének egyik legjobban kereső színésznőjévé vált. Bizonyára sokan tudják róla, hogy a való életben is tudós, az idegtudomány doktora – ami azt jelenti, hogy sok évet töltött tanulással az után, hogy a kilencvenes években országos ismertségre tett szert a Blossom című sorozat kamasz főszereplőjeként. „12 év szünetet tartottam, közben lett két gyerekem is, így ez vált a fő feladattá az életemben” – mondta, miközben azért kisebb szerepekben feltűnt itt-ott. Gaby Hoffmann Gaby Hoffmann kislányként Macaulay Culkinnal és Jean Louisa Kellyvel a Belevaló papapótlóban

Fotó: Collection ChristopheL via AFP/© Universal Pictures - Hughes Entertainment Gaby Hoffmann a Nulladik napban

Fotó: Netflix A legutóbb a Nulladik napban látott Gaby Hoffmannt három Emmy-díjra is jelölték olyan sorozatokért, mint a Csajok vagy a Nincs titok, amit bizonyára nem gondolt volna főiskolásként – hisz örökre fel akart hagyni a színészettel, amikor megkezdte a tanulmányait a Bard College-ban. „Mindig is azt terveztem, hogy abbahagyom. Sosem akartam színész lenni” – mondta, az édesanyja azonban már négyévesen castingokra vitte, első szerepeit olyan filmekben kapta a nyolcvanas évek végén, mint a Baseball álmok vagy a Belevaló papapótló. Lapozzon, a következő oldalon folytatjuk!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!