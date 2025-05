Hadas Kriszta lányának megrendítő vallomása: Miért kellett ilyen fiatalon meghalnia?

Hadas Kriszta, a magyar televíziózás és dokumentumfilm-készítés meghatározó alakja, 2024. október 31-én, 53 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. A riporter szívrohamban halt meg. Az első hírek még arról szóltak, hogy vásárlás közben lett rosszul, később kiderült, hogy a riporter már a piacra menet rosszul érezte magát, ezért betért egy gyógyszertárba, hogy segítséget kérjen. Az akkori sajtóértesülések szerint az ott dolgozók adtak egy pohár vizet Hadas Krisztának, és hívták a mentőket is – de sajnos csak későn derült ki, hogy nem egyszerű rosszullétről, hanem szívrohamról volt szó.

Hadas Kriszta 53 évesen halt meg

Fotó: Szabó Gábor - Origo

Hadas Kriszta lányát megváltoztatta a gyász

Kakuk Sára, Hadas Kriszta lánya ritkán szólal meg a nyilvánosság előtt, ám édesanyja halála olyan mély nyomot hagyott benne, hogy most kivételt tett. Egy friss interjúban őszintén mesélt a gyászról, az anyjához fűződő kapcsolatáról, és arról, hogyan változtatta meg az életét a tragédia.

„Iszonyatosan szenzitív ember volt, és mindenkit meg akart menteni az életben maga körül” – mondta az édesanyjáról, hozzátéve, hogy Hadas Kriszta együttérző természete, mások sorsának mély megélése az életét is befolyásolta.

Kakuk Sára arról is beszélt, hogy a veszteséggel nap mint nap meg kell küzdenie, édesanyja halálát a mai napig nem sikerült feldolgoznia.

Nincs nap, hogy ne gondolnék arra, hogy miért kellett ilyen fiatalon meghalnia, mit üzen ezzel nekem a sors.

Erre még nem kaptam választ” – mesélte. Elárulta, hogy terápiára jár, próbálja feldolgozni a gyászt, de azt is megfogalmazta: édesanyja elvesztése alapjaiban változtatta meg. „Amíg éltek a szüleim, élt az édesanyám, más ember voltam, és most, hogy meghalt, én, 31 évesen, teljesen más ember lettem”–fogalmazta meg a gondolatait a Best podcast műsorában.