Hadas Kriszta lánya összetört: Már se apám, se anyám, teljesen árva vagyok

Hadas Kriszta lánya, Kakuk Sára élete tavaly októberben örökre megváltozott, ugyanis édesapja után édesanyját, Hadas Krisztát is elvesztette. Azóta teljesen árva lett, ami csak nagyon nehezen tud feldolgozni. A főszerkesztőként dolgozó édesanya megtörten vallott arról, hogy a tragédiák után hogyan érzi magát.

Hadas Kriszta lánya, Kakuk Sára

A lányom, a férjem, a munkám, a sok-sok teendőm visz előre, de azzal nehéz, képtelenség megküzdeni, hogy már se apám, se anyám, teljesen árva vagyok.

Igyekszem erősnek mutatni magam, de valójában nagyon nem vagyok erős, nem vagyok jól. Amíg élt az anyukám, nem vállaltam volna ezt a beszélgetést, én ugyanis nem a nyilvánosság előtt élek. Háttérember vagyok, főszerkesztőként dolgozom, de már tudok róla beszélni. Kötelességem az elhunyt szüleim emlékét ápolni, mert amíg beszélek, beszélnek róluk, amíg gondolnak rájuk, addig marad fenn az emlékük”– vallotta be.

Hadas Kriszta halálát nehezen dolgozza fel a család

Kakuk Sári szerint a gyászt mindenki másként dolgozza fel a családban. Öccse, a mindössze 15 éves fiú, különösen nehezen éli meg az édesanya elvesztését, és a nagymamának, aki lányát temette el, talán még nehezebb mindennap szembenézni a veszteséggel.

Az öcsém 15 éves kamasz, egy ilyen veszteséggel megbirkózni fekete pálya.

János inkább materiálisan gondolkodó ember, ő azt mondja, nézzünk előre, gondoljunk arra, hogy anya mit szeretne, ő minek örülne. A nagymamám?! Ő a lányát veszítette el, ennél nagyobb tragédia szerintem nincs az életben”– mesélte.

Kakuk Sára azt is megosztotta, hogyan próbálta meg hároméves kislányának, Rózának elmagyarázni, mi történt a nagymamával, Hadas Krisztával.

„Azt, hogy itt van köztünk, a lelke szállt fel, és sokat kell gondolnunk rá. Egy ilyen pici kislánynak, hisz akkor még csak hároméves volt, nehéz érthetően megmagyarázni, mi a halál. Az édesapámat nem ismerte, de amikor meglátja a fényképét, mondja, ott a nagypapa.

Az anyukámmal szoros volt a kapcsolatuk, így sokat beszél, mesél, kérdez róla, már csak azért is, mert élénken él benne a tavalyi horvátországi nyaralásunk.

Hárman voltunk együtt, és ez annyira beégett az emlékezetébe, hogy a mai napig vágyik oda vissza, számon tartja, mit kapott ott a nagyitól. De anyuval kapcsolatban a halálról is beszélgetünk, és ezeket a beszélgetéseket többnyire nem én, hanem Róza kezdeményezi”– avatta be a részletekbe a Best magazint.