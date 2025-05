Előállították a rendőrök a Házasság első látásra sztárját

Előállították a rendőrök a Házasság első látásra szereplőjét, Fecső Juditot, még egy bilincs is „előkerült” az esetről először tudósító Bors szerint. A korábbi realitysztár a lapnak megerősítette, hogy csütörtök hajnalban „nagyon nagy balhéba” keveredett, részleteket azonban egyelőre nem akart elárulni.

Fecső Judit, Házasság első látásra

Fotó: TV2

A műsorból szintén ismert volt férje, Szolnoki Szabolcs ezzel szemben készségesen nyilatkozott, tudomása szerint Fecső Judit a korábbi exéhez tört be. „A hír igaz, Fecső Judit valóban rendőrségi ügybe keveredett csütörtök hajnalban, méghozzá Érden. A volt férje házának kertjébe hatolt be, és tudomásom szerint megrongálta a garázst.

Judit ellen így már több, három büntetőfeljelentés van Érden a rendőrkapitányságon. Mindenkit zaklat. Ma voltam bent én is, mert követi a kocsikat, zsarol embereket.

A gyerekemet is követi, ezért én zaklatásért feljelentést tettem. Most jöttem el onnan, és pont amikor ott voltam, akkor mondták a rendőrök, hogy most állítják elő Fecső Juditot, mert a volt férjéhez tört be, és megrongálta a garázst. Én őt be is pereltem, 15 millió forintos pert indítottam. Így már az érdi rendőrkapitányságon három büntetőfeljelentés is van ellene” – magyarázta.

Szolnoki Szabolcs

Fotó: Instagram.com/mrszabi77/

Hozzá kell tenni, Fecső Judit és Szolnoki Szabolcs nagyon rossz viszonyban váltak el, mindketten nyilatkoztak már egyet s mást a másikról.