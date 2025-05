Az országot is elhagyja volt barátnője miatt a Házasság első látásra sztárja

Mint korábban írtuk, a Házasság első látásra sztárja, Hegedűs Csaba először egy szoláriumban pillantotta meg párját, Fannit, az első randi pedig olyan jól sikerült, hogy hosszabb ideig alkottak egy párt. A férfi eljegyezte a lányt, majd közös építkezésbe is belevágtak, amiben gyerekszoba is lett volna, ugyanis szerettek volna családot alapítani. Bár nemrég még úgy tűnt, hogy végre révbe ért a magánélete, most mégis egy nehéz időszakon megy keresztül, ugyanis szakítottak fiatal menyasszonyával. Hegedűs Csaba szerint Fanni egyik barátnője állhat a háttérben, ugyanis ő mindig ellene beszélt, valószínűleg ez is befolyásolta menyasszonyát is a döntésében. Az egykori reality-szereplő most a Borsnak beszélt arról, hogyan dolgozza fel a szakítást és milyen tervei vannak a jövőre nézve.

A Házasság első látásra sztárját nagyon megviselte szakítása menyasszonyával, Fannival

Fotó: Hegedűs Csaba Instagram

A Házasság első látásra Csabája menekül a szakítás után

Hegedűs Csaba a TV2 nagy sikerű műsorának első évadában szerepelt, ahol Boda Gyöngyivel alkotott egy párt, sőt, ők voltak az egyetlen páros a kísérletben, akik a házasságuk folytatása mellett döntöttek, végül mégis szakítottak. Csaba ezt követően ismerkedett meg menyasszonyával, Fannival, akivel úgy tűnt, remek a kapcsolatuk, és rengeteg közös tervük volt a jövőre nézve, még közös építkezésbe is fogtak, ezért is viseli meg annyira a férfit a szakításuk.

Most költözök a hétvégén, egyelőre még nem készült el a házam, úgyhogy átmenetileg a nagymamámhoz megyek.

Viszont ez neki is jó lesz, mert már idős, és sok mindenben tudok segíteni, én pedig öt percre leszek az új háztól, ahol még ugye zajlik a felújítás, amit felügyelnem kell... Békásmegyert teljesen hátrahagyom, de nem bánom. A lakást egyébként is csak béreltem, mert tudtam, hogy csak átmenetileg van rá szükség, amíg nem fejeződik be az építkezés. A szoli pedig már nincs is meg, eladtam. Az az igazság, hogy szeretnék más irányba elindulni, illetve Fanni mai napig ott dolgozik, és nem nagyon szeretnék találkozni vele, kirúgni pedig végképp nem akartam” – magyarázta Hegedűs Csaba, aki próbál teljesen új életet kezdeni menyasszonya nélkül.