Eldurvult a viszály a Házasság első látásra volt házaspárjai között, nyilvánosan fenyegetik egymást

A Házasság első látásra szereplője, Fecső Judit pár napja dühösen üzent Szolnoki Szabolcsnak, mind a ketten azt állítják, a másik pénzzel tartozik. Bár a sminkesként dolgozó nő elmondta, hogy kisebb összeget nem kapott meg volt férjétől, ehhez képest az üzletember elvileg azt állítja, Fecső Judit egymillió forintot kért tőle kölcsön, amit nem adott meg, és ezért küldött a nő számára fenyegető üzeneteket. Már követőik sem értik, mi zajlik az egykori házaspár között, de próbálják Juditot óvatosságra inteni, ő viszont nagyon feldúltnak tűnik a kialakult helyzet miatt, és szinte mindenről beszámol az Instagram-oldalán.

Fecső Judit és Szolnoki Szabolcs a Házasság első látásra házaspárja volt, kapcsolatuk mára teljesen elmérgesedett

Házasság első látásra: egyre nagyobb a botrány az egykori házaspár között

Fecső Judit múlt héten szólalt meg először a volt házassága titkairól, mert nagyon feldühítette az, amikor sürgős mellműtétjére készült és azt pletykálták, Szolnoki Szabolcstól kért rá pénzt, illetve a férfi fizette azt. Judit cáfolta, sőt, azt is elmondta, hogy a műsorban a volt férjétől kapott gyémántgyűrűről is kiderült, hogy nem igazi, ugyanis abból szerette volna finanszírozni a beavatkozást. Ezt követően Szolnoki furcsán reagált volt felesége szavaira, és azt sejtette, hogy mentálisan nincs vele minden rendben. A nő most azt állítja, hogy Szolnoki Szabolcs egyáltalán nem olyan színvonalon él, mint amit a nyilvánosság gondol, és azt, hogy múlt nyáron ő finanszírozta a férfi életét.

A Házasság első látásra egykori felesége egy dühös videóban is kitálalt arról, hogy állítólag a férfi privát üzenetben fenyegette meg őt amiatt, hogy Judit egymillió forinttal tartozik neki, és ezt bizonyítani is tudja. Azt is hozzátette, hogy amennyiben nem fizeti meg a tartozását, akkor egy ismerőse segítségével fogja behajtani volt felesége tartozását, és egyéb fenyegetésekről is beszámolt legújabb bejegyzésében Fecső Judit, aki az utóbbi napokban egyre több hasonló poszttal jelentkezik a közösségi oldalán.