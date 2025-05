Mint írtuk, a Házasság első látásra szereplője, Fecső Judit dühösen üzent a szintén a műsorból ismert volt férjének, Szolnoki Szabolcsnak: szerinte a férfi nemcsak hogy értéktelen gyűrűt ajándékozott neki (ami ráadásul gyémántnak volt beállítva), de még 30 ezer forinttal is tartozik neki. Erre reagált most Szolnoki Szabolcs.

Fecső Judit és Szolnoki Szabolcs az esküvőjükön, Házasság első látásra

Fotó: TV2

„Nagyon sajnálom, hogy Judit ebbe az állapotba került. Mást nem is szeretnék arra reagálni, hogy tartozom neki. Még a műsor alatt hallottam, hogy többször is megfenyegette egyébként a kutyáját, hogy kiteszi az erdőbe... Most azt is nagyon sajnálom, hogy az állat végül eltűnt. Egyben jobbulást is kívánok Juditnak” – mondta a Borsnak.