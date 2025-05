Bejelentették az HBO-s Harry Potter sorozat címszereplőit

Az HBO saját gyártású Harry Potter-tévésorozatában Dominic McLaughlin lesz látható Harry Potter szerepében, Arabella Stanton alakítja Hermione Grangert és Alastair Stout játssza Ron Weasley-t.

Idézet a showrunner és executive producer Francesca Gardinertől és a több epizódot rendező executive producertől, Mark Mylodtól: "Casting directoraink, Lucy Bevan és Emily Brockmann vezetésével óriási keresést folytattunk, melynek végére érve örömmel jelentjük be, hogy megtaláltuk Harryt, Hermionét és Ront. A három színész lenyűgözött minket különleges tehetségével, és alig várjuk, hogy a világ is meglássa, milyen varázslatosak együtt a képernyőn. Szeretnénk köszönetet mondani annak a több tízezer gyereknek, aki részt vett a szereplőválogatáson. Hatalmas élmény volt felfedezni, hogy milyen rengeteg tehetséges fiatal van az Egyesült Királyságban."

A sorozat hűen adaptálja J. K. Rowling író és executive producer nagy népszerűségnek örvendő Harry Potter-könyvsorozatát.

A Harry Potter-sorozat évadaival az új és a már meglevő közönség is kizárólag az HBO Maxon találkozhat majd, azokban az országokban, ahol elérhető, beleértve Németországot, Olaszországot és az Egyesült Királyságot is, ahol hamarosan elindul a szolgáltatás. Az eredeti, klasszikussá vált filmek világszerte továbbra is hozzáférhetők maradnak.

A sorozat írója és executive producere Francesca Gardiner. Mark Mylod executive producer és több epizódot rendez is az HBO számára, amely a Brontë Film és TV-vel, illetve a Warner Bros. Televisionnel együttműködésben gyártja a sorozatot. A sorozat executive producere J. K. Rowling, Neil Blair és Ruth Kenley-Letts a Brontë Film és TV részéről, valamint David Heyman a Heyday Films részéről.