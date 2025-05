Megelégelte a kritikákat Hegyes Berci, nyaralásáról üzent az őt támadóknak – videó

Mihályfi Luca és Hegyes Berci a Dancing with the Stars legutóbbi évadában táncoltak együtt, és eközben egymásba is szerettek. Bár sokáig titkolták a kapcsolatukat, végül még a műsorban felvállalták, hogy egy párt alkotnak. A páros egy szerelmes csókkal ismerte el, hogy szerelmesek egymásba, majd azt is bevallották, hogy már a legelső Dancing with the Stars-adás után összejöttek. Kapcsolatuk azóta is törhetetlen, A Nagy Duettben is szép helyezést sikerült elérniük, amit most egy közös nyaralással ünnepelnek meg.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci A Nagy Duettben a harmadik helyezést érték el

Fotó: TV2

Hegyes Berci nyaralásáról üzent az őt kritizálóknak

Hét év kihagyás után tért vissza a TV2-re A Nagy Duett, mely remek nézettséggel futott a csatornán, ezért két adással meg is hosszabbították a show-t, így május 11-én, a kilencedik adásban dőlt el, ki lesz a befutó 2025-ben. Óriási meglepetésre Mihályfi Luca és Hegyes Berci csak a harmadikok lettek a döntőben, pedig több hetet is ők nyertek meg, ezért sokan őket hitték a végső befutóknak, ám Brasch Bence és Lékai-Kiss Ramóna kapták a legtöbb szavazatot, így második lett Aurelio és Nótár Mary.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci nem voltak csalódottak, sőt, a sok hetes felkészülést és fáradságot most egy jól megérdemelt nyaralással igyekeznek kipihenni. A sztárpár ezúttal Siófokra utazott a Balaton mellé, és bár még nincs nyárias idő, őket ez cseppet sem zavarja. Hegyes Berci egy örömtánccal jelentkezett a közösségi oldalán, amihez csípős üzenetet is mellékelt azoknak, akik támadják őt a közösségi oldalakon.

Gondolj bele, hogy rajtam utálkoznak, miközben én csak itt vagyok és ezt nyomom...

– írta nevetős hangulatjelekkel a táncos videó mellé Hegyes Berci, azonban azt nem árulta el, hogy milyen jellegű kritikákra reagált ebben a posztban.