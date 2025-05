Így küzd komoly betegsége ellen Hevesi Tamás

Az Arany Lyra-díjas zenész nemcsak a színpadon, hanem az egészségmegőrzés terén is példát mutat. A Duna Ridikül című műsorában Hevesi Tamás megosztotta, hogy a zene mellett a sport és az egészségtudatos életmód terén is jelentős utat járt be – méghozzá egyes típusú cukorbetegként.

Hevesi Tamás a bátyja miatt kezdett atletizálni, mert irigykedve figyelte, hogy testvére igazolt egyesületi tagként egy közösség részévé vált. A sport hamar a szenvedélye lett: aranyjelvényes sportoló és kerettag vált belőle, de mivel a labdarúgás is érdekelte, később váltott és a Gyulai SE játékosa lett. Bár végül az előadóművészetet választotta hivatásaként, a rendszeres testedzés máig az életének része, ami a szórakozás mellett terápia is egyben számára. Hevesi Tamás és felesége, Hevesi Kriszta

Fotó: Korponai Tamás/HOT! magazin Egyes típusú cukorbetegként lassan negyven éve társam az inzulin, de megfelelő mennyiségű és minőségű mozgás nélkül biztosan nem ilyen állapotban lenne a szervezetem. Sok sorstársam a kibúvót keresi arra, miért nem képes beépíteni a sportot az életébe, holott ez a leghatékonyabb módszer arra, hogy diabéteszesként elkerülhessük a szövődményeket” – figyelmeztetett a Ridikül vendégeként Hevesi Tamás, aki elmesélte, hogyan derült fény cukorbetegségére, ami miatt sikerült legyőznie tűfóbiáját. Az előadó hozzátette, szerinte a legnagyobb baj a fejekben van, mert az emberek nagy része azt gondolja, hogy az életmódváltás elveszi az élvezetet az életből, miközben – saját tapasztalati alapján is – a tudatos táplálkozás és a rendszeres mozgás sokkal jobb közérzetet eredményez. „Egészségesebb nemzet lehetnénk, ha hajlandóak lennénk a legapróbb változtatásra. Ha csak egy megállóval hamarabb szállunk le a buszról, vagy lift helyett lépcsőzünk, már tettünk valamit az egészségünkért” – hangsúlyozta az előadó. A teljes adás újranézhető a Médiaklikken, amelyen 60 napig a korábbi epizódok is elérhetők.

