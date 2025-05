Top 10 legérdekesebb név, amit magyar sztárok adtak gyerekeiknek

Manapság már nem meglepő, ha még sosem hallott nevet visel egy gyermek, hiszen divatba jött ezen a téren is a külföldi keresztnevek magyarosítása. Első hallásra furcsának hangzó, érdekes nevek közül előszeretettel választanak a magyar sztárok is gyerekeik számára, hiszen szeretnének, minél különlegesebb és egyedi nevet adni. Most mutatjuk a 10 legérdekesebb magyar sztárbabának választott keresztnevet.

Vágólapra másolva!

Csobot Adél – Nátán A fiatal színésznő-műsorvezető és párja, Istenes Bence is élen járnak a különleges, érdekes nevek választásában. Első kisfiuk a Nátán, 2016-ban született, de kisöccse sem panaszkodhat, őt Ádin névre keresztelték. A pár igazán különleges neveket választott két fiuk számára

Fotó: Facebook/istenesbence Még több különleges babanévért lapozzon, a cikk folytatódik!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!