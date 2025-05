Horváth Éva megrázó részleteket árult el a gyógykezeléséről

Horváth Éva tavaly novemberben Balin szenvedett súlyos motorbalesetet, amelynek következtében nyílt lábszár- és bokatörést szenvedett. A történtek után egy baktérium került a sebébe, ami jelentősen megnehezítve a gyógyulását. Több műtéten is átesett, és több mint négy hónapot töltött kórházban. A fertőzés súlyossága miatt orvosai az amputáció lehetőségét is felvetették, azonban végül ezt sikerült elkerülni.

Horváth Éva

Fotó: Instagram

Az egykori szépségkirálynő egy speciális hiperbár oxigénterápiás kezelésen vesz részt Esztergomban, amely segíti a gyógyulását és a fertőzések leküzdését. A terápia során órákon át ül egy kamrában, ahol tiszta oxigént kap.

„Ez igazán semmiség ahhoz képest, amin keresztülmentem. Reggel 9-től délután 3-ig ülök a kamrában. Bő egy hónapig lesz ez így. Jelenleg még naponta két adagot is kapok. Nem mondom, hogy repül az idő odabenn, de igyekszem hasznosan kitölteni, például olvasni” – mesélte Horváth Éva.

A kezelések miatt Éva naponta közel 100 kilométert ingázik, azonban ez sem okoz számára nehézséget. A gyógyulás nem csupán fizikai kihívás, hanem logisztikai is: mivel férje és két kisfia továbbra is Balin élnek a tanulmányok miatt, Éva egyedül édesapja segítségére támaszkodhat.

”Apukám még mindig velem él, mert a hétköznapokban nem boldogulnék egyedül” – vallotta be őszintén.

Horváth Éva hamarosan láthatja a gyerekeit

Nem titok, hogy az anyai szeretet az, ami a legnagyobb erőt adja neki. „Remélem, mire újra látom a gyerekeimet, már terhelhetem a lábam” – utalt a távolságra, hiszen utoljára karácsonykor ölelhette magához fiait. „Bő egy hónap, és megérkeznek, úgyhogy lassan indulhat a visszaszámlálás. Addig mindenképpen szeretnék eljutni fodrászhoz, hogy a vörös helyett újra barnán várjam őket” – tette hozzá.

A gyógykezelések után Éva igyekszik időt szakítani a kikapcsolódásra is, bár ez sem mindig egyszerű számára. „Hajlamos vagyok túlpörögni, és minden idegszálammal a gyógyulásra koncentrálni. És ez nem mindig jó. Ilyenkor fülön csípem magam, és azt mondom: türelem! Ezért is mentem el nemrégiben színházba, hogy teljesen kikapcsolódjak. A baráti találkozások is sokat segítenek, ilyenkor elterelődnek a gondolataim. Ami még remek módszer lenne erre, az egy igazi piacozás, az már nagyon hiányzik. Imádtam megfogni az árut, néhány szót váltani az eladóval. Most a bevásárlást apukám intézi, de bízom benne, hamarosan ez is összejön”–ecsetelte a Story magazinnak.