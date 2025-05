Szétpattan a bikinifelső Horváth Grétán – fotók

Az idei Farm VIP egyik nagy kedvence volt Horváth Gréta, akit a lakótársai is szerettek, a nézők pedig kitartásáért, küzdőszelleméért kedveltek meg. Az influenszer a döntőben ugyan kikapott Nagy Zsolt Leótól, második lett, a nők között első: igaz, ez pénzjutalommal már nem járt.

Horváth Gréta

Fotó: TV2

Horváth Gréta most Egyiptomból posztolgat. „A helyi bikinisnél vettem csúszdakompatibilis bugyit. Nem készültem ennyi csúszásra, de nagyon élveztem. Tényleg minden is van itt a parton. Csodás nyaralás volt ez is! Megismerkedtünk egy családdal, akik nagyon kedvesek voltak és bandáztunk is együtt. Tegnap este pedig a tombolán együtt drukkoltunk nekik. Hát nem elhozták a főnyereményt! Nagyon sokat nevettem, jó volt veletek" – írta az Instagramon.

Itt tudja megnézni újabb képeit:

Horváth Gréta nemrég megrázó interjút adott, a részletekről itt olvashat.