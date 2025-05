Hugh Jackman egykori felesége a válásáról: Mély sebet ejtett rajtam

Hugh Jackman és felesége, Deborra-Lee Furness több mint két évtizedes házasság után 2023 őszén jelentették be, hogy külön utakon folytatják életüket. Azóta a válás folyamata hivatalossá vált, és mindkét fél megosztotta gondolatait, érzéseit az új élethelyzetről. Most Hugh Jackman egykori felesége, Deborra-Lee Furness szólalt meg először részletesen, nyíltan beszélve a válás személyes megpróbáltatásairól, miközben Hugh Jackman már tovább is lépett, ugyanis új párja van.

Hugh Jackman egykori felesége úgy érzi, elárulták

Hugh Jackman és Deborra-Lee Furness 1996 óta alkottak egy párt, majd összeházasodtak. Kapcsolatuk során két gyermekük született, Oscar és Ava, akiket mindketten igyekeztek távol tartani a nyilvánosságtól. A válás 2025 májusában vált hivatalossá. Deborra-Lee Furness a napokban először szólalt meg a szakítás részleteiről.

Hugh Jackman egykori felesége árulásként élte meg a válást

„A házasságunk vége mély sebet ejtett rajtam, ez egy igazán traumatikus utazás volt” – kezdte. Hozzátette, hogy a fájdalom és csalódás ellenére hisz egy magasabb erőben, amely segíti őt a nehézségek feldolgozásában.

Szívből együtt érzek mindenkivel, aki átélte az árulás fájdalmas útját…

Ez egy mély seb, de hiszek egy felsőbb hatalomban – Istenben, az Univerzumban, vagy bármiben, amit útmutatásként szolgál számunkra – és abban, hogy ez az erő mindig értünk dolgozik. Ez a hit segített át engem egy csaknem harmincéves házasság felbomlásán”– magyarázta.

„Rengeteg tapasztalatot és tudást kaptam ettől a helyzettől. Tudom, hogy a nehéz helyzeteket is jóra fordíthatjuk, valamilyen magasabb célt szolgálnak.

Fájdalmas út ez, de egy idő után visszatérsz önmagadhoz, visszakapod az integritásodat.

Helyére kerül az értékrended, a határaid, és újra szabad leszel”– részletezte a Daily Mailnek adott interjúban.

Hugh Jackman barátai szerint a színész igyekszik a válás után is pozitívan előre nézni. Gyermekkori barátja, Gus Worland elmondta, hogy Jackman jól van, és próbálja a helyzetet erőforrásként használni az életében. Az elmúlt időszakban Jackman és a Broadway-sztár Sutton Foster között barátság, majd szerelem bontakozott ki. A pár később nyilvánosan is felvállalta a kapcsolatát, mikor kéz a kézben jelentek meg egy nyilvános eseményen.