Hunyadi: hamarosan jöhet a sorozat folytatása

Márciusban került a képernyőkre, mára pedig nemcsak a magyar nézőket hódította meg, hanem a világ egyik legnagyobb streamingplatformját is: a TV2 történelmi-kaland sorozata, a Hunyadi már a Netflixen is tarol. A látványos széria április közepén került fel a szolgáltató kínálatába, és az első héten máris a legnézettebb műsor lett.

Hunyadi

Fotó: NFI/TV2

A tízrészes sorozat Hunyadi János életét és küzdelmeit mutatja be, egy olyan korszakot, amely alapjaiban határozta meg a magyar és európai történelmet. A nézők március 8-án láthatták az első epizódot a TV2-n, és azóta minden hétvégén képernyőre került egy-egy új rész. A befejező, tizedik epizódot április 16-án moziban mutatták be, három nappal később pedig a TV2-n is leadták, hatalmas érdeklődés mellett.

Jöhet a Hunyadi folytatása?

Az, hogy a teljes sorozat néhány órával a tévés vetítés után a Netflixre is felkerült, óriási lehetőséget jelentett a nemzetközi közönség elérésére. Robert Lantos, a Kanadában élő magyar származású producer szerint a sorozat olyan fejezetet tár a világ elé, amely eddig nem kapott kellő figyelmet a nemzetközi médiában. Az alkotók célja, hogy a magyar történelem ezen hősi korszaka végre nemzetközi elismerést kapjon. A sorozat sikere természetesen felveti a kérdést, hogy lesz-e második évad. A producer válasza bizakodásra ad okot:

Ha sokan „reklamálnak”, akkor folytatása is lehet a sorozatnak

– mondta Lantos, utalva arra, hogy a nézői visszajelzések és a nézettségi adatok kulcsfontosságúak a döntésben.

A folytatás irányát sem hagyta homályban: Hunyadi Jánosnak két fia volt – az egyik fiatalon meghalt, a másik viszont történelmi nagysággá vált. A második évad főhőse tehát nem lehet más, mint Hunyadi Mátyás, azaz Mátyás király, aki később a magyar történelem egyik legismertebb alakjává vált. Egy róla szóló sorozat nemcsak látványos, de történelmileg is különösen izgalmas folytatás lehet – írja a SorozatWiki.