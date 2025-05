35 éves lesz az Irigy Hónaljmirigy: az első bevételt elitták

Jövő februárban már fennállásának 35. évfordulóját ünnepli az Irigy Hónaljmirigy, ebből az alkalomból az MVM Dome-ban adnak nagyszabású koncertet. „35 év azért nem kis idő, ez egy best of műsor lesz. Természetesen lesznek újdonságok, és a színpadi környezet és a körítés is teljesen megújul, de a tőlünk elvárt slágereket azért muszáj eljátszanunk. Ha még idén lesz valami nagyon nagy durranás, ha lesz valami új paródiánk, azt természetesen becsempésszük a műsorba, de

azt gondolom, hogy nem azt várja a közönség tőlünk, hogy 30 új számot játsszunk.

Jól akarnak szórakozni, ehhez viszont megújult látványvilággal, egy teljesen más színpaddizájnnal és vetítéssel járulunk hozzá” – mondta Sipos Péter az Origónak arról, hogy a közönség mire számíthat a jubileumi show-n.

„Most már lépést kell tartani nemcsak a nyugattal, de a magyar zenekarokkal is, akár a Halott Pénz, akár Majka vagy a Hungária nagyon szép dolgokat csinálnak a színpadon, sőt az egészen fiatalok is odateszik magukat látványtechnikailag. Mindenki ad tehát már a látványra, hiszen most már a show része, miközben azért mi próbálunk ügyelni arra is, hogy a részletek ne vesszenek el. Ugyanúgy lesz nálunk élő kép is: ha valakit megformálunk jelmezben, bajuszban, szakállban, parókában, akkor az ki fog kerülni a kivetítőre, hogy a közönség is lássa, adunk a részletekre” – tette hozzá.

Sztárvendégek is lesznek

Sztárvendégekre is lehet számítani, erről így beszélt Sipos Péter: „Minden koncertünkön szokott lenni sztárvendég, de sosem szoktuk elárulni, mert nem ezzel akarjuk eladni a jegyeket. Egyszer csak a műsor egy pontján betoppan a színpadra, vagy lehet, hogy nem is a színpadon jelenik meg a vendég. Mindig ügyelünk arra, hogy valami nagyon jó blikkfangot kitaláljunk erre.”

Az Irigy Hónaljmirigy a színpadon

Fotó: Irigy Hónaljmirigy

„Egyszer Ákos úgy volt a vendégünk, hogy a közönség fele észre se vette, hogy ott volt, hisz olyan feladatokat vállalt be, mint hogy átszaladt a színpadon egy szalaggal, mint egy bűvészinas, illetve dobolt az egyik számban – lehet, hogy a közönség ki se szúrta, hogy az ott Ákos volt, mert nem énekelni jött, hanem barátilag poénkodni, bohóckodni. Mellette is

volt már sok vendégünk, Ganxsta Zolee, Judy, a Magna Cum Laude, Feró, a Bon-Bon, a Shygys és még sorolhatnám.

Sokan voltak már vendégeink a nagy bulikon, és mindig meglepetésnek tartogattuk ezeket a művészeket. Tavaly például a Tankcsapda volt a nagy durranás, egyszer csak ott voltak mellettünk” – magyarázta.