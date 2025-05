Jákob Zoltán a párkapcsolatról: Az igényemet csak kevesen kezelik jól

A milliárdos üzletember elismeri, hogy korábbi kapcsolatai miatt nem alakít ki könnyen új viszonyt. „Ha bárki úgy gondolna rám, hogy nekem nem fekszenek a hosszú kapcsolatok, az bizony téved. Sőt, éppen a korábban jól működő kapcsolataim, házasságaim emelték meg a mércét és ez nem könnyíti meg a dolgomat. Három intelligens és szép feleségem volt. Mondom ezt annak ellenére, hogy

bizonyos dolgokban, az idő múlásával már nem passzoltunk és válás lett a végük.

Ettől függetlenül ők egy olyan érzelmi intelligencia szintet képviseltek az életemben, hogy azzal meg is határozták az alap elvárásomat egy jövőbeli, hosszabb kapcsolat tekintetében. Ezen a vonalon az a tapasztalatom, hogy ezt az igényemet csak kevesen kezelik jól és a helyén. Sokan túlkompenzálnak és egy ponton túl ez elakadáshoz vezet. Még egy okos nő is képes láthatóan azon dolgozni, hogy többnek tűnjön a saját valójánál, ami nem vezet sem jóra, sem előre” – mesélte Jákob Zoltán.

Jákob Zoltán

Fotó: Instagram / Jákob Zoltán

Összesúgnak Jákob Zoltán háta mögött

„Azzal sincs hatalmas baj, ha jártunkban, keltünkben az emberek azt gondolják, hogy az, akit mellettem látnak, csak a pénzemért van velem. A baj ott kezdődik, ha én is ezt kezdem érezni. Egyébként ezt az általános előítéletet nem csak én kapom meg, hanem nyilván az olyan párok is, ahol az egyik fél idősebb a másiknál. Ilyenkor az utca népe ugye nem lát bele egyikük pénztárcájába sem úgy, mint mondjuk képletesen az enyémbe, de mégis összesúgnak a hátuk mögött és ezt bizonyosan érzékelik is. Ezt a mentalitást kezelni kell tudni, de jelentem, tanulható” – mesélte a Borsnak.

