Jákob Zoltán kitálalt: ezért utasította vissza a TV2 ajánlatát

Az egykori Nagy Ő, Jákob Zoltán úgy érzi, elég volt a tévés szereplésekből, és bár szívesen nyilatkozik, kisebb feltéréseknek eleget tesz, de újabb műsort nem igazán vállalna, és erre nyomós oka is van. Jelenleg a magánéletére és üzletére koncentrál, sokat utazik is, mert az tölti fel őt igazán, de egy idő után hiányzik neki a munka, és ezért mindig visszatér, ez az, ami igazán motiválja őt. Bár számos helyen járt, és kíváncsi, kalandor típus, de valamire szinte habozás nélkül nemet mondott – írja a Bors.

Fotó: Jákob Zoltán Instagram

Jákob Zoltán elutasította a TV2 ajánlatát

Mint írtuk, minden eddiginél nagyobb titkolózás övezi az Ázsia Expressz következő évadát, sokáig azt sem lehetett tudni, hogy kik lesznek a szereplők és azt sem, mikor utaznak, illetve mikor térnek haza a játékosok és a TV2 stábja. Most a megszokottnál kicsit később, március 31-én indultak útnak Malajziába, de azóta már haza is tértek, ugyanis Ördög Nóra is felbukkant a stúdióban A Nagy Duett fináléjának idején.

Most Jákob Zoltán is elárulta, hogy őt is megkereste a csatorna, mivel tudják, hogy imád utazni és felfedezni ismeretlen helyeket, azonban ő ezt az ajánlatot visszautasította.

Hívtak az Ázsia Expresszbe, ahol Erdélyi Mónika lehetett volna a társam. Bevallom, én mondtam nemet a lehetőségre. Nagyon jó páros lettünk volna, de az a helyzet, hogy a tévés szereplésemet kimaxoltam A Nagy Ő-vel, és a jövőben szeretnék az üzletember Jákob Zoli maradni.

Akit persze jobban ismernek, mint a legtöbb, magyar milliárdost, de mégse mások mondják meg neki, hogy milyen feladatokat kell elvégeznie, valahol Ázsiában. Ettől függetlenül, nagyon szeretem ezt a formátumot, de csak a fotelből” – zárta a lap érdeklődésére a milliárdos üzletember, aki úgy érezte, itt meg kell húznia a határt ami az utazást és a szereplést illeti.

