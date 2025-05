Meghalt a 121 filmben és sorozatban látott James McEachin

94 éves korában elhunyt James McEachin, aki a Columbo és a Perry Masonban nyújtott alakításról és Clint Eastwooddal való gyakori együttműködéséről volt ismert – írta a Bors.

James McEachin

A színész játszott a Columbóban, szerepelt többek között a Blöff (1968), Játszd el nekem (1971) és a Mindenáron vesztes (1978) című filmekben. Számos tévésorozatban is feltűnt, például a Behálózva, Hawaii Five-O, 1986 és 1995 között Ed Brock hadnagyot alakította Raymond Burr és Hal Hollbrook oldalán, és vendégszereplőként is megjelent több híres sorozatban is. Bővebben itt olvashat róla.

James McEachin összesen 121 filmben vagy sorozatban szerepelt.